Tatar: Guterres çerçevesi UBP’yi tatmin etmiyor

Başbakan Tatar, Guterres çerçevesinin UBP’yi tatmin etmediğini belirterek, Kıbrıs Türkü’nün beklentilerini karşılamadığını kaydetti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, BRT’de katıldığı “45+” programında Kıbrıs ve iç konularla ilgili soruları yanıtladı.

Sürecin Crans Montana’da kalınan noktadan ve Guterres çerçevesi ile yanlış olduğunu ifade eden Tatar, “Rum tarafının Kıbrıs Türkü ile bir anlaşma istemediğinin, siyasi eşitliğe yanaşmadığının, garantörlüğü sıfırlamak peşinde olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini” vurguladı.

İki taraf beklentileri ve görüşleri arasında büyük farklılıklar bulunduğuna dikkat çeken Tatar, “Maceraya sürüklenmemeliyiz. Şartlar, ilk baştan konuşulmalı. Garantörlük bizim çok önemsediğimiz bir şeydir. Yaşamsal öneme sahiptir. Bu Kıbrıs Türkü’nün kırmızı çizgisidir” dedi.

“TOPRAK KONUSUNDA DA ÇEKİNCELER VAR”

Başbakan Tatar, toprak konusunda da çekinceleri olduğunu belirterek, geçiş döneminde Kıbrıs Türk tarafını tatmin edecek finans kaynağının ortada olmadığını, bunun da Kıbrıs Türkü’nü ekonomik çöküşe götürebileceğini kaydetti.

Tek sorunun siyasi eşitlik olmadığını kaydeden Tatar, “Gelinen aşama; Crans Montana’nın da gerisidir” dedi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs’ta artık alternatif çözümlerin gündeme gelmesi gerektiğini vurgulayarak Kosova örneğini gösterdi.

Kıbrıs’ta da benzer şartların söz konusu olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkının ortak menfaatlerinin belirlenmesi ve bu yolda yürünmesi gerektiğini söyledi.

İKİ DEVLET

Tatar, AB çatısı altında iki devletin de masaya gelmesi gerektiğini ifade ederek, “Hayali birşey üzerinde bu kadar zaman harcamak, halkı maceraya sürüklemek doğru değil. Onlar da biliyor boşuna uğraşıldığını ama son şans deniyor. Crans Montana’da da son şans denmişti. Halkın nabzına bakmak lazım. Halk birşey çıkacağını düşünmüyor. İki devletli bir çözüm realist değil şeklinde kafa karışıklığı olsa da bu gerçek üzerine siyaseti çizmek lazım” dedi.

Kadife ayrılığın da konuşulabileceğini belirten Tatar, konfedaral çözümün de görüşülebileceğini söyledi ve “Bunlar tartışılıyor. Tabi karşılığı da bulunmalı” ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Yunanistan’ın garantörlükten vazgeçebileceği, bu nedenle Türkiye’nin de garantörlükten vazgeçebileceği söylemlerini eleştiren Başbakan Tatar, “Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Asla vazgeçmeyiz. Biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının ilelebet bu topraklarda kendi devleti çatısı altında varlığını sürdüreceğini vurguladı.

Başbakan Tatar, “Meclis’teki 35 milletvekili federal çözümü savunmuyor. Kıbrıs Rum halkı zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafıyla paylaşmak istemiyor. Bu bile Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yakınlaşma çabalarının karşılık bulmadığını gösteriyor. Bu nedenle farklı bir yola girilmesi gerektiğini savunuyoruz” dedi.

“EGEMEN EŞİTLİK ESASTIR”

Artık siyasi eşitlik değil egemen eşitliğin konuşulması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Tatar, “Herhangi bir anlaşma sonrasında devletin sulandırılmaması için egemen eşitlik fevkalade önemlidir” dedi.

Tatar, partisinin Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasetini benimsemediğini ve çok dikkatli olunması gerektiğini, kimsenin yetkisini aşmaması gerektiğini söyledi.

“PİYASAYA PARA AKMAYA BAŞLADI”

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ile imzalanan protokol sonrası kaynak akışının başlamasının ve hükümetin ekonomiye yönelik attığı adımların piyasaya olumlu mesaj verdiğini söyledi.

Tatar, e-devlet ve gümrükte otomasyonun devreye girmesiyle ekonominin kayıt altına gireceğini vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar ayrıca, ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile imzalanan protokol sonrası kaynak akışının başlamasıyla geçmiş borçların ödenmeye, ihalelerin de yeniden devreye girmeye başladığını vurgulayan Başbakan Tatar, kaynak akışının yatırımları başlattığını, bu durumun da özel sektöre olumlu bir mesaj verdiğini söyledi.

Tatar, 2020 yılının bu anlamda daha hareketli olacağını kaydetti. Maliye Bakanlığı’nın Kooperatif Merkez Bankası’na olan borçlarını ödemeye başlaması için imzalanan protokolün de piyasaya önemli bir mesaj verdiğini belirten Başbakan, e-devlet projesindeki gelişmeler ve gümrükte otomasyonla ekonominin kayıt altına gireceğini kaydetti.

2020 yılı bütçesinin yapılmaya başlandığını belirten Başbakan Tatar, bir önceki hükümetin ortaya koyduğu bütçe açığını düşürdüklerini, gelecek yıl için de bu çalışmanın süreceğini söyledi.

“ZAM YAPMADIK”

Tatar, “Bütçedeki açık, ödeme ve yatırımların yapılamaması anlamına geliyor. Bu da tedbir demektir” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt ve elektrikte zam yapmadıklarını, dövizin de dengeye oturmasıyla hayat pahalılığı yaratmadıklarını belirten Tatar, enflasyonu yüzde 10 seviyelerine çekeceklerini söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonuna kaynak yaratmak gerektiğini belirten Tatar, bu konuda çalışma yürüttüklerini söyledi.

ÖZGÜRGÜN OLAYI

Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün masum olduğuna inandıklarını söyledi.

Özgürgün ile yaşanan tartışmalı süreç konusunda yaşanan gelişmelerden keyif almadığını belirten Tatar, dosyayı önlerinde bulduklarını yineledi.

Tatar, kürsü dokunulmazlığı hariç her türlü milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının Ulusal Birlik Partisi’nde eskiden beri ortak anlayış olduğunu belirtti.

Partide elbette bir rahatsızlık bulunduğunu anlatan Tatar, ”Hüseyin Bey bizim milletvekilimizdir, partimizin Genel Başkanlığını yapmış, Başbakanlık yapmış bir kişidir. Ama bu dosyayı biz önümüzde bulduk” ifadelerini kullandı.

“Ne benim, ne de partimin bu olaya müdahil olması söz konusu değildir” diyen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, geçmiş hükümet döneminden başlayan ve tam hükümet değişikliği olurken öyle veya böyle gündeme gelen bir mesele olduğunu anımsattı.

Başbakan Tatar,” Yaptığımız değerlendirmede; şimdi bu saatten sonra, buraya geldikten sonra savcılar bu dosyayı hazırladıktan sonra, Meclis’te bizim bunu engellememiz veya buna set çekmemiz doğru değildir, ama şunu da söylüyoruz biz kimsenin suçlu olduğunu söylemedik, böyle bir tavrımız da yoktur” diye konuştu.

“KARAR YARGININDIR”

Hüseyin Özgürgün’ün masum olduğuna inandıklarını yineleyen Başbakan Tatar, ancak o noktaya gelinmesi halinde bunu yargının aklayacağını söyledi.

Başbakan Tatar, konu ile ilgili kimsenin emrivakisiyle hareket etmediklerini de vurgulayarak, bu yöndeki iddiaların da kesinlikle doğru olmadığını bildirdi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Tatar, “Ama günün sonunda önümüzde duran bir dosya vardır. Meclis İç Tüzüğüne göre yaşanması gereken bir süreç vardır. Bu süreç 45 gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu durumda biz kalkmasın dediğimizde o orda kalır ta ki milletvekilliği bitsin… Böyle bir durumda korktuğumuz bir durum yoksa ve yargıda aklanacağını düşünüyorsak ki öyledir, engel olmanın UBP’ye ne faydası olacak” şeklinde konuştu.

Özgürgün’ün kendisine yönelik bazı sözleriyle ilgili görüşleri de sorulan Ersin Tatar, “İnanıyorum ki bunlar sinirli olunan bir zamanda söylenen sözlerdir. Ben işimi, partilime, halkıma söz verdiklerimi yapıyorum. UBP’nin açık, şeffaf, hesap verebilen bir parti olacağını söyledim” dedi.

Tatar, “Bizim Hüseyin Bey’le bir sıkıntımız yoktur, kendi içimizdeki değerlendirme de böyledir. Ama UBP hepimizin üstünde çok önemli bir kurumdur” ifadelerini kullandı.