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AP üyesi Kızılyürek, KKTC’de ofis açacak
Güney Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu (AP) üyesı Niyazi Kızılyürek, Kuzey Kıbrıs’ta da ofis açacak.
Kızılyürek’in ofisinden yapılan açıklamada, Kızılyürek’in seçim kampanyasında seçmenlerine verdiği sözü tutarak, Güney Kıbrıs’ta açtığı ofisin yanı sıra Kuzey Kıbrıs’ta da ofis açacağı belirtildi.
Açılışı 11 Ekim Cuma günü törenle yapılacağı açıklanan ofisin sorumlusuNiyazi Kızılyürek’in Kıbrıslı Türklere yönelik danışmanı olarak görev yapan Avrupa Birliği uzmanı Derya Beyatlı olacak.