Tatar: Evet ben şikayet ettim

Havadis Web Tv’de yayımlanan Kovid-19 Özel Yayını’nın dün geceki konuğu Başbakan Ersin Tatar’dı.

Programın, sosyal medyada büyük yankı uyandıran bölümü ise, Pınar Barut’un, Tatar’a, mizahi bir grafik çalışmasından dolayı DAÜ Görsel Sanatlar Öğretim Üyesi Senih Çavuşoğlu’nu, polise şikayet edip etmediğiyle ilgili sorusu oldu.

Tatar: Beni deli yerine koyamaz

Yaptığı, mizahi grafik ve kolaj çalışmalarıyla bilinen, DAÜ Görsel Sanatlar Öğretim Üyesi Senih Çavuşoğlu, geçtiğimiz gün, Başbakan Ersin Tatar’ı konu ettiği bir çalışmasını paylaşmış, ardından da şikayet edilmesi üzerine ifade vermeye gittiğini açıklamıştı.

Program sunucusu Barut, canlı yayında Tatar’a, şikayet edenin kendisi olup olmadığını sordu. Tatar’ın ‘Evet, ben şikayet ettim. Ben bu ülkenin Başbakanıyım. Kimse bana deli gömlleği giydiremez. Bu mizah değildir. Bana büyük bir terbiyesizlik yapıldı’ dedi.

Bunun üzerine, sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Tatar, tepkilerin odağına oturdu.