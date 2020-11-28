Tatar: En büyük şansımız 85 milyon nüfuslu Türkiye’nin arkamızda olmasıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine destek verenlerle bir araya geldiği bir ziyarette yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi sonrası gelişmeleri ve süreci değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında birlik ve beraberliği korumanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, “Elde ettiğimiz başarı sonrası yaptığımız açılımlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın güçlü heyeti ile buraya gelmesi ve dünyaya verdiği mesaj, Maraş açılımı, Türkiye ve Azerbaycan gibi dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türklerin bize olan yakınlığı… Bütün bunların bu şekilde ortaya çıkması, bu zaferimizin bir başarısıdır” dedi.

Bu başarıları sürdürmenin önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yabancı misyonların yoğun bir şekilde ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti. “En büyük şansımız 85 milyon nüfuslu Türkiye’nin arkamızda olmasıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda en fazla yükü çekenin ve destek verenin Türkiye olduğunu söyledi ve “Birlik içinde ve güçlü olmamız lazım” diye konuştu.