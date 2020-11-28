Yunanistan, Girit’te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti

Yunanistan, Girit Atış Poligonu’nda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya’ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti. Tatbikata, Yunanistan ve Almanya’nın yanı sıra Hollanda ve ABD’den de askeri personel katıldı.

Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi.

ABD YAPIMI FÜZELER DE TEST EDİLDİ

Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.

TÜRKİYE’YE YAPTIRIM İSTEYEN ÜLKELER BİRLİKTE TATBİKAT YAPIYOR

Türkiye’deki askeri gözlemciler ve uzmanlar, Türkiye’ye yaptırım uygulansın diye sık sık çağrıda bulunan ülkelerin, Türkiye’ye karşı birlikte hareket ederek Yunanistan’ın Girit bölgesinde silahları birlikte denemeye devam ediyor olması bir kez daha düşünüleni açıkça ortaya koyduğu belirtildi.