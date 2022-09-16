Tatar: “Egemen eşitliğimiz kabul görmeden resmi müzakerelere başlamayacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğinin kabul göreceği bir zemin oluşmadan resmi müzakerelere başlamayacaklarını kaydetti.

Tatar, New York’a, BM Genel Kurul çerçevesindeki toplantılara katılmak ve gerçekleştirecekleri temaslarda Kıbrıs Türk halkının hakkını, hukukunu korumak için gideceklerini söyledi. Tatar, New York’ta, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ne anlama geldiğini ve neden Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket edildiğini anlatacağını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yerel Seçimler’in 25 Aralık’ta yapılmasını öngören kararı imzaladığını ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini de açıkladı.

– “İşbirliği önerilerimiz oluşturulacak ortak komitede görüşülmelidir””

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York ziyareti öncesi BRT canlı yayınına katılarak, Meclis kapalı oturumunda yaptığı konuşma, New York programı ve orada gerçekleştireceği temaslarında ortaya koyacağı Kıbrıs Türk tezleri hakkında bilgi aktardı.

Tatar, Türk tezlerinin değişmediğini, Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğinin kabul göreceği bir zemin oluşmadan resmi müzakerelere başlamayacaklarını kaydetti.

Kendisinin 1 Temmuz ve 8 Temmuzda Rum tarafına sunduğu işbirliği önerilerinin çok önemli olduğunu da belirten Tatar, bu işbirliği önerilerinin oluşturulacak ortak komitede görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi kapalı oturumunda milletvekillerine bu konuları da anlattığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler binasında toplantılara katılacaklarını ve Türk tezlerini yeniden savunacaklarını belirten Tatar, orada Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ne anlama geldiğini ve neden Türkiye ile birlikte hareket edildiğini anlatacaklarını kaydetti.

New York’taki Türk Evi’nde de görüşmeler yapmayı planladıklarını söyleyen Tatar, en iyi şekilde bu görüşmeleri tamamlamak istediklerini belirtti.

“Hala ortak bir zemin yok ve egemen eşitliğe dayalı bir ortaklığa olumlu bakılmadığı için bir müzakere zemini henüz yok” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz halkların refahını artırmak için işbirliğine hazırız., Vizyonumuz geniş ve dünya dili konuşan bir tarafız, Resmi müzakereler başlayamasa da yapılacak çok şey var. İş birliği önerilerimiz dikkate alınmalı” dedi.

– “Sıfır asker, sıfır garantiyi kabul etmemiz mümkün değil”

“Karşı taraf bizim uluslararası tanınmışlık statümüzün bulunmamasını kullanarak, kendilerini bizden üstün görmeye devam ediyor” diyen Tatar, Rum tarafının hidrokarbonlar konusunda Kıbrıs Türkleriyle işbirliğinden kaçındığının altını çizdi.

“Biz iki tarafın işbirliği içinde çalışmasına önem veriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun çok önemli proaktif bir siyaset olduğunu belirtti.

Rum tarafının sürekli gündeme taşıdığı ‘sıfır asker-sıfır garantinin” mümkün olmadığını, bunun Kıbrıs Türkü’nün sonu olacağını belirten Tatar, “Ben böyle bir öneriyi kabul edemem, Türkiye’nin adadaki varlığının sonlanmasına razı gelemem, bunu onaylamam mümkün değildir” dedi.

Tatar, Kıbrıs’ta ancak eşit egemen 2 devlet yapısıyla bir çözüme ulaşılabileceğini vurguladı.

Rum tarafının talebi doğrultusundaki Ercan Havalimanı konusunun da ancak bütünlüklü bir çözüm ortamında konuşulabileceğini vurgulayan Tatar, Maraş’ın ise zaten açık olduğunu ve iadesinin ise mümkün olmadığını kaydetti.

– “Yerel Seçimler’in 25 Aralık’ta yapılmasını öngören kararı imzaladım”

Açıklamalarında yerel seçimler konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, seçimlerin 25 Aralık’ta yapılmasını öngören kararı imzaladığını ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumda belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların seçime kadar görevlerini sürdürebileceğinin de altını çizdi.