En az gelişmiş ülkeler BM’den iklim değişikliği için fon talep etti

Senegal’in başkenti Dakar’da düzenlenen 18. Afrika Çevre Bakanları Konferansı’nda ana gündem “iklim değişikliği” oldu.

Toplantıya En Az Gelişmiş Ülkeler Birliği’nden 46’dan fazla bakan ve uzman katıldı.

“Kayıpları karşılayacak fon kurulmalı”

Senegal Çevre Bakanı yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin en az gelişmiş ülkeler üzerindeki etkisine işaret etti.

Sel, kıyı erozyonları, mevsim dışı yağışlar gibi doğa olaylarının arttığını belirtti.

Senegalli bakan, özellikle en az gelişmiş ülkeler için bu kaybı karşılayacak bir fonun kurulmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

İklim değişikliği en çok Afrika’da hissediliyor

Toplantıya Amerika Birleşik Devletleri’nin iklim değişikliği özel elçisi John Kerry de katıldı.

Kerry iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği 17 ülkenin Afrika’da bulunduğuna işaret etti.

Bu etkiler nedeniyle Afrika Boynuzu’nda 4 yıldır kuraklık yaşandığının altını çizdi.

Toplantıya katılan ülkelerin bakanları, 6-18 Kasım’da Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenecek 27’inci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda tazminat konusunu yeniden gündeme getirecek.