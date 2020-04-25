Tatar: Cumhurbaşkanlığı paralel bir yapı oluşturmaya çalışırsa…

Başbakan Ersin Tatar, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri de dikkate alınarak 4 Mayıs’tan itibaren bazı iş kollarını açmayı planladıklarını, ancak henüz dışa açılma için bir tarih vermelerinin mümkün olmadığını kaydetti

Tatar: Hükümet süreci başarıyla yönetti

Hükümetin doğru kararlarla süreci başarı ile yönettiğini, şu an hastanede 7 pozitif vakanın kaldığını belirten Tatar, asıl başarının kararlara uyan halkın, sağlık ve diğer çalışanların olduğunu ifade etti. Tatar, halka ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Bazı iş kollarının açılacak olması nedeniyle halkın korunması için maskesiz sokağa çıkılmaması kuralını getirdiklerini ifade eden Başbakan Tatar, kimsenin bu durumda yararlanarak fahiş fiyata maske satma yoluna gitmemesi gerektiğini, bunu yapacakların cezalandırılması için Ticaret Dairesi’nin denetimlerini sıklaştırması yönünde talimat verdiklerini belirtti.

“GAÜ’den alınan hastane için haleye çıkılması yönünde talimat verdim”

Başbakanlık’tan açıklamaya göre, Tatar, katıldığı bir TV programında, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Devlet tarafından yarım kaldığı için Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan 160 yatak kapasiteli hastanenin bitirilmesi için ihaleye çıkılması yönünde talimat verdiğini söyleyen Tatar, söz konusu ihale için gereken kaynağın sağlık fonundan alınacağını, fonda bu paranın hazır olduğunu, ihalenin tamamlanmasından 3-4 ay sonra hastanenin devreye girebileceğini kaydetti.

İç borçlanmayla ilgili bir soruyu yanıtlarken de Tatar, “3 aylık bir program yaptıklarını ancak doğru zamanda ve uygun koşullarda iç borçlanma yoluna gideceklerini” belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı paralel bir yapı oluşturmaya çalışırsa…”

Cumhurbaşkanlığı ile ilişkileri konusundaki bir soruyu yanıtlarken Tatar, “Cumhurbaşkanlığı paralel bir yapı oluşturmaya çalışır ve aldığı kararları basınla paylaşırsa, o zaman tatsızlıklar olur. Halk bunu sevmiyor, gerek de yok” diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, bedelli askerlikle ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi: “Biz bedelli askerlikten dolayı büyük gelir elde etmek peşinde değiliz. KKTC’ye İngiltere’den gelip bedelli askerlik yapan 100 kişi civarıdır. Bu ülkede yaşayan ve askerlik mükellefiyeti olanların sayısı da her yıl için en fazla bin civarıdır.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın mutlaka bu sayıya ihtiyacı vardır. Bu da yetmiyor ve Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan sınırlarımız için destek kuvvet sağlanıyor. Bedelli askerlik daha fazla yurt dışında yaşayanların ülkemize gelip gitmeleri için konuşuluyor. Komitenin çalışmalarını değerlendirecek ve bir karar vereceğiz”

“Türkiye her zaman yanımızdadır”

Başbakan Ersin Tatar , Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk Halkı’na katkıda bulunduğunu ve katkılarını sürdüreceğini heyetler arasın görüşmelerin devam ettiğini, kendisinin de Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile telefon görüşmeleri yaptığını söyledi.

Başbakan Tatar, geçen yıl imzalanan İktisadi ve Mali Protokol çerçevesinde Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 750 milyon TL gönderdiğini de söyledi.

“Hastanede şu an 7 kişi var”

Tatar: Temkinli davranmak lazım. TGRT’ye bağlandım, alt yazıda “ kabus bitti” denildi, bu ifade bana mal edildi. Hemen Facebook’ ta bana saldırılan yorumlar başladı. Oysa ben bu iş ne zaman şekillenecek kurulların görüşleri de alındıktan sonra karar verilecek dedim.

Yapılan testler iyi gidiyor. Pozitif vaka çıkmıyor. Bu arada pozitif çıkanlar negatife döndü. Şu an devlet hastanesinde 7 kişi var. Yeni vaka yok, olanlar da taburcu olmuş. Bilimsel anlamda analiz yaptığınızda işi iyi yönettik ama rehavete kapılmayalım, evden çıkmayalım diyoruz ve tedbirleri devam ettiriyoruz.

Önümüzdeki günlerde ne zaman sektörlerde açılım olacak değerlendiriyoruz. İlgili 3 bakanımız değerlendirme yapıyor. 4 mayıstan sonra hangi işletmeler açılacak, karar vereceğiz. Elzem hizmetleri kapatmadık.