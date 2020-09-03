Tatar: Bu seçim KKTC ve UBP’nin geleceği için önemlidir

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, 11 Ekim Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin aday olduğunu ama seçimin KKTC ile UBP’nin geleceğini belirleyen bir seçim olacağını” söyledi.

Başbakan Tatar dün gece, Gönyeli Örgütü’nde düzenlenen geniş katılımlı toplantıya katıldı.

Bakanlar, milletvekilleri, Lefkoşa ile Gönyeli parti teşkilatları ve vatandaşlarla bir araya gelen Tatar, gecede bir de konuşma yaptı

Kendisine gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Tatar, UBP’nin birliği ve bütünlüğünün önemine vurgu yaptı.

Tatar, “ Aday benim ama bu seçim, KKTC’nin Ulusal Birlik Partisi’nin geleceğini belirleyecek bir seçimidir. Yeni bir gelecek istiyorsak, Türkiye ile uyum içinde bir dönem istiyorsak, diplomasisiyle, ekonomisiyle daha güçlü bir ülke istiyorsak bu seçimi mutlaka kazanmalıyız” dedi.

UBP’nin turizmden eğitime yıllarca ortaya koyduğu siyasetin her zaman halkın en yüksek takdirini aldığına işaret eden Tatar, katıldığı toplantılarda gördüğü ilgiye bakıldığında, UBP’nin potansiyelinin ve halkın takdirinin Cumhurbaşkanlığı Seçimine yansımasının çok da zor olmayacağını ifade etti.

Seçimden olumsuz bir sonuç çıkmasının sadece UBP için değil, KKTC’nin geleceği için de sıkıntı yaratacağını vurgulayan Tatar, “ KKTC’ye inanan, bu devletin varlığına inanan, Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda özgürce var olmasına inanan herkesle bu başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Egemen eşitlik temelinde bir çözüm vurgusu yapan Tatar, konjonktürel gelişmelerin federal çözüm olasılığını iyice ortadan kaldırdığını söyledi.

Tatar, “ BM’nin çağrısı olursa gideriz, görüşlerimizi söyleriz. Gerekirse müzakere de ederiz. Biz de müzakerelerden yanayız. Gidip partimizin, halkımızın görüşlerini yansıtacağız. Ancak Sayın Akıncı gibi gidip harita vermeyeceğiz, süreci sıfır asker sıfır asker noktasına getirmeyeceğiz” dedi.

Akıncı’nın sadece takvim gereği değil ruhen de görev süresini tamamladığını ifade eden Tatar, artık yeni politikaların hayata geçme zamanının geldiğini söyledi.

UBP’nin örgütsel yapısı ile çıktığı her yolu başarı ile tamamladığına vurgu yapan Tatar, “ Kuruluş tarihimiz 11 Ekim’de büyük çoğunluğumuz sandığa gittiği takdirde, ilk turu birinci tamamlamak ve ikinci turda kazanmak bizden beklenendir. Aksini düşünmüyoruz. Egemen eşitlik için yollarda olacağız, ekonomimizi kalkındırmak için yollarda olacağız, Mavi Vatan’da, Türkiye ile birlikte haklarımızı korumak için yollarda olacağız, devletimiz için yollarda olacağız. Birlikte çalışırsak 11 Ekim’de başarı kaçınılmazdır. 11 Ekim KKTC içinde tarihi bir gündür” şeklinde konuştu

Tatar, “ Rakiplerim yeni başladı; ben 20 senedir bu yollardayım. Bu ülke için çalışıyorum. Beni halkım iyi tanır. Onurum ve şerefimle, bu ülke için, UBP’nin başarısı için var gücümle çalışıyorum. Geleceğe mührümüzü birlikte vuracağız. Bir yanda devletimiz ve Anavatan Türkiye diyenler diğer yanda federasyon yalanı ile geleceğimizi belirsizliğe atanlar. Kavgamız budur ”diye ekledi