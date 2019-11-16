Kıbrıs

Tatar: Bayrağımızı yakanların peşini bırakmayacağız

17 Kasım 2019
Başbakan Ersin Tatar

Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak Rum Kesimi’ndeki eylemde KKTC bayrağı yakanların peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Tatar, şu ifadeleri kullandı:

“Rum öğrencilerin her yıl olduğu gibi bu yıl da sınırlarımıza gönderilerek bizden intikam almak için slogan atmaları, Rum Temsilciler Meclisi’de milletvekili bulunan ELAM militanlarının KKTC bayrağını yakmaları nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzun yeni bir örneğidir. Hükümet olarak konunun üzerinde önemle duruyoruz. Ancak şu bilinsin ki, kimsenin mili değerlerine bir sözümüz yoktur ama Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve egemenliğinin simgesi bayrağımızın yakılması da kimsenin haddine düşmüş değildir. Hükümet olarak olayın peşini bırakmayacağız.”



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