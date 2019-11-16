Erhürman: ELAM bayrak yakarak güvensizliği besleme çabalarına yenisini ekledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Kesimi’nde dün gerçekleşen ELAM eyleminde KKTC bayrağının yakılması konusunda başta BM olmak üzere uluslararası kuruluş ve devletlerin duyarsız kalma hakkı olmadığını söyledi.

Anamuhalefet lideri Erhürman, sosyal medyadan açıklamada bulundu.

“ELAM bu kez de KKTC bayrağını yakarak iki halk arasında güvensizliği besleme çabalarına bir yenisini ekledi” diyen Erhürman, “Başta BM olmak üzere güven tesisi konusunda hassasiyet belirten uluslararası kuruluş ve devletlerin barış çabalarını olumsuz etkileyen bu davranışlar karşısında duyarsız kalma hakkı yok. Bu konudaki duyarlılığın Sayın Anastasiadise aktarılması ve somut adım istenmesi gerekiyor.” dedi.

Erhürman, kendilerinin de yarından itibaren, ilgili kuruluşlarla, büyükelçilerle ve siyasi partilerle görüşmelerinde bu konuyu gündem yapacaklarını bildirdi.