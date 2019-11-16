Meclis Başkanı Uluçay Güney Kıbrıs’taki eylemde KKTC bayrağı yakılmsını kınadı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Rum Kesimi’ndeki bir eylemde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

Uluçay yaptığı açıkmada şu ifadeleri kullandı:

“KKTC’nin kuruluşunu protesto etmek bahanesiyle Güney Kıbrıs’ta kendini bilmez kişiler tarafından KKTC bayrağının yakılması hadisesini şiddetle kınıyorum.Bu tip tavırlar hiç bir şekilde Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Rum halkının yakınlaşmasına yarar getirmemektedir.Her şeye rağmen Kıbrıs Türk halkı bu anlayışla ve bu bağnazlıkla mücadele etmeye devam edecektir.Haklılığımız bundan kaynaklanmaktadır.”