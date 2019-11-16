Magazin

“O Ses Türkiye”ye Faruk Arman Bahadır damgası

17 Kasım 2019

Türkiye’de TV8 ekranlarında yayınlanan ve ülkemiz insanları tarafından da ilgiyle takip edilen “O Ses Türkiye” Yarışması’nda yerli müzik gruplarımızdan Pass Note’un vokalisti Faruk Arman Bahadır 3 jüri üyesini döndürmeyi başardı.
Performansı kendine hayran bırakan başarılı sanatçımız yarışmaya Seda Sayan ile devam etmeye karar verirken jüri üyesi Murat Boz, Bahadır ile birlikte şarkıyı yeniden seslendirdi. Aslen Ankaralı olan ancak ülkemizde yaşayan Faruk Arman Bahadır, bir yandan turizm sektöründe çalışıyor, diğer yandan da ülkemizin başarılı gruplarından Pass Note’un vokalistliğini yapıyor.

 



Etiketler

İlgili Makaleler

Lefkoşa’ya “Can” geldi

14 Kasım 2019

Korel ve Ergenç çifti Zen’in yeni yüzü oldu

14 Kasım 2019

Eğlenceyi meze yaptılar

14 Kasım 2019

Tempo hız kesmedi

13 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı