“O Ses Türkiye”ye Faruk Arman Bahadır damgası

Türkiye’de TV8 ekranlarında yayınlanan ve ülkemiz insanları tarafından da ilgiyle takip edilen “O Ses Türkiye” Yarışması’nda yerli müzik gruplarımızdan Pass Note’un vokalisti Faruk Arman Bahadır 3 jüri üyesini döndürmeyi başardı.

Performansı kendine hayran bırakan başarılı sanatçımız yarışmaya Seda Sayan ile devam etmeye karar verirken jüri üyesi Murat Boz, Bahadır ile birlikte şarkıyı yeniden seslendirdi. Aslen Ankaralı olan ancak ülkemizde yaşayan Faruk Arman Bahadır, bir yandan turizm sektöründe çalışıyor, diğer yandan da ülkemizin başarılı gruplarından Pass Note’un vokalistliğini yapıyor.