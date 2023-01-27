Tatar, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırı nedeniyle mesaj yayınladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ocak 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Tatar, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırı nedeniyle mesaj yayınladı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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ersin tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen kalleş saldırı nedeniyle yayımladığı mesajda KKTC devletinin her hal ve koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen kalleş saldırı sonucu elçilikte görevli güvenlik amirinin şehit edildiği saldırıyı şiddetle kınıyor Azerbaycanlı soydaşlarımıza şahsım ve Halkım adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Saldırı sonucu yaralanan soydaşlarımıza acil şifalar diliyor, KKTC devletinin her hal ve koşulda Azerbaycan devletinin yanında olduğunun altını çizmek istiyorum.”

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Tags:Cumhurbaşkanı Ersin TatarTahran Büyükelçiliği
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