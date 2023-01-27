Tatar, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırı nedeniyle mesaj yayınladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen kalleş saldırı nedeniyle yayımladığı mesajda KKTC devletinin her hal ve koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne düzenlenen kalleş saldırı sonucu elçilikte görevli güvenlik amirinin şehit edildiği saldırıyı şiddetle kınıyor Azerbaycanlı soydaşlarımıza şahsım ve Halkım adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Saldırı sonucu yaralanan soydaşlarımıza acil şifalar diliyor, KKTC devletinin her hal ve koşulda Azerbaycan devletinin yanında olduğunun altını çizmek istiyorum.”