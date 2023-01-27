Değirmenlik KTFF’ye meydan okumaya devam ederse!

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu bugün yaptığı basın toplantısında son kez “Değirmenlik” konusunda konuşacağını ve bu kadar zamandır kamuoyunu bu konu ile alakalı meşgul ettiği için özür dilediğini ifade etti.

Gerçekten de Değirmenlik’in “tescil iptali” konusu futbolun değil, ülke sporunun önüne geçmiş bir durum.

Bu noktada KTFF’nin mevcut tüzüğe göre hareket ettiğini, verilen cezanın en ağır ceza olmasına rağmen bunun yerinde bir karar olduğu camianın içinde olan herkes tarafından onaylanıyor. Çünkü kural açık ve net. Daha basit bir örnek ile açıklayacak olursak bir spor müsabakasında rakibe gidip yumruk vurursan bunun cezası direk kırmızı karttır. İhraçtır.

KTFF’ye dava dosyalamak için Yüksek İdare Mahkemesine başvurursan bunun da kararı “ligden ihraç”tır.

Şimdi Değirmenlik için verilen bu ceza, verilmese olurmuydu? Uzlaşma yoluna gidilebilirmiydi? Bir çözüm bulunabilirmiydi?

Zaman zaman tanınan töleranslara şahit olduk. Ama Değirmenlik konusunda yaşananlar akıl alır gibi değil. Başkan Sertoğlu kürsüde sıraladı. “2 yıldır hep sorun yaratan bir Değirmenlik”.

TC’li oyuncu oynatma…

Sahte oyuncu oynatma…

Statta siyasi propaganda…

En son karşılıksız çek….

Bir kulübü yöneten kişinin bu kadar hata yapması normal mi? Kendi stadında siyasi propaganda yapmanın bile cezası ligden ihraç edilme sebebi. Bu olaya göz yumuldu. Disiplin cezası ile geçiştirildi. Madem ki bir federasyon bünyesinde yer alıyorsunuz. Kuralları, tüzükleri bilerek hareket edeceksiniz. Tecrübesizlik olabilir. Tüm maddeleri bilmeyebilirsiniz. Ama uyarılar almanıza ragmen yaptığınız her şeyin doğru olduğunu iddia ederek hareket ederseniz ortada kalan futbolcuların faturasını da siz ödemek zorundasınız.

Ekmeğini bu meslekten kazanan sporcular var. Alt yapıdakiler ve kadınlar liginde mücadele eden sporcular için bir alternatif bulunacağı söylendi. Peki milli takım düzeyindeki A takımda yer alan futbolcular ne olacak? A2’de mücadele eden futbolcular ne olacak? 4 ay bu futbolcular resmi maç yapamayacak. Maaşlarını da alamazlarsa durumları ne olacak?

Bu hatalarınızdan dolayı camia büyük bir deprem yaşadı, olan da futbolcularınıza oldu.

Tüm sporkamuyu şimdi merakla bekliyor. Değirmenlik ne yapacak? Hala daha ben ne istersem yaparım, ben hakkımı hukuk yoluyla mahkemede arayacağım düşüncesinde iseniz boşa kürek çekmiş olursunuz? Artık bu yaşanan hatadan dönülmesi imkansız. Bari daha ağır ceza gelmesi için çaba sarf etmeyin. Belki 1. Lig’den başlangıç olur. En kötüsü BTM. Ama KTFF’ye meydan okumak “liglerden ihraç” edilme noktasına kadar durumu götürebilir.