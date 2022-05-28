Tatar: “Ayakta durmayı başaracağız; temennimiz bu”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 36. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul’da, Faaliyet Raporu ile Mali Rapor sunularak oy birliği ile onaylandı.

KTSO’nun 36. Olağan Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da Oda binasında yapıldı. Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; Başbakan Ünal Üstel; Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu; Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy; Meclis Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe; CTP Milletvekili Fikri Toros; bazı sivil toplum örgütü temsilçileri ile KTSO Başkan ve üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığına Musa Sönmezler’in, Divan Sekreterliğine ise Cenk Sarper ile Ahmet Ogan’ın getirildiği Genel Kurul’a hitap eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına hayatını kaybeden sanayiciler Fadıl Rinter ile Hasan Onalt’ı anarak başladı. Dün Geçitköy’de çıkan yangın dolayısıyla duyduğu üzüntüyü de dile getiren Tatar, üstün çabalarla söndürülen yangında 700 dönüm arazinin yandığını anımsattı.

– Tatar: “Kıbrıs Türk halkı izolasyonlar altında büyük sıkıntılar çekiyor”

Sanayicilerin ülke için öneminden bahseden Tatar, pandemi döneminde ekonomide deprem yaşandığını hatırlatarak, “Anavatan Türkiye’nin desteği ile bir yere gelebildik ve şu anda bir açılma süreci yaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte pandemiye rağmen, devalüasyona rağmen, Ukrayna Savaşı’nın yarattığı etkilere rağmen ayakta durmayı başaracağız. Temennimiz bu” dedi.

Tatar, dünya ekonomisinden bahsederek, “Hükümette kim olursa olsun, elinde sihirli değnek olmadığına göre, bu sıkıntıları nasıl aşacağımızı hep birlikte konuşarak aşabiliriz. Birbirimizi suçlamayla hiçbir yere varamayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler konusunda duruşunun belli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, son 3 yılda Türkiye’nin KKTC’ye 10 milyar TL civarında katkı yaptığını anlattı.

Kıbrıs Türk halkının izolasyonlar altında büyük sıkıntılar çektiğini belirten Tatar şöyle konuştu:

“Bir hellim meselesinde, Avrupa Birliği’ne, bizi bir bakıma Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama yapmak için yaptıkları entrikaları burada tekrar anlatmaya gerek yok. Ama biz hellimcimizin yanındayız. Biz Yeşil Hat Tüzüğü dolayısıyla bunun ihracatını yapmak için her türlü çalışmayı hep birlikte yaptık. Buna benzer çalışmalarla nasıl ihracatımızı artırabiliriz, nasıl İngiltere’nin Brexit’ten sonra İngiltere’ye nasıl ihracatımızı artırabiliriz, tüm bunları İngiltere ve diğer yetkililerle görüşüyoruz. Ama karşımıza hep Rum çıkıyor. Rum diyor ki ‘Sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak benden ayrıysan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bir parçası değilsen, ben sana yolunu açmam. Ambargo ve izolasyonları koymaya devam ediyorum’ diyor. Dolayısı ile nereye bakmamız lazım? (Kuzeyi işaret ederek) Bu tarafa bakmamız lazım. Bize yapılan haksızlıklar Avrupa Birliği merkezli. Neden? Çünkü Rum Cumhuriyeti her türlü çalışmamıza engel koymak suretiyle izolasyonunu, kısıtlamasını sürdürüyor. Bizi kendine dayatma bir çözümle bağlamaya çalışan bir zihniyetle savaşıyoruz.”

Hiç karamsar olmadığını kaydeden, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu belirtti ve siyasi tansiyonu artırmaya hiç gerek olmadığını söyledi.

Tatar, KTSO’nun önümüzdeki yıl içinde büyük başarılara imza atacağına inanç belirterek, Oda’ya başarılar diledi.

– Üstel: “Gerekirse yeni iş birliği protokolleri de imzalayacağım”

Başbakan Ünal Üstel, Genel Kurul’daki konuşmasında, ülkede istikrara ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, halkın UBP’ye hükümet olma görevi verdiğini belirtti ve kendilerinin de ateşten gömleği giydiğini kaydetti.

Pandemi, Rusya – Ukrayna savaşı ve TL’deki değer kaybı nedeniyle zor günlerden geçildiğini anlatan Üstel, “Bu ülke bizim ülkemiz. Hükümetiyle, muhalefetiyle ve sizlerle birlikte hareket etmemiz lazım. Birbirimizi eleştirme zamanı değil, omuz omuza verirsek bu zor günlerden çıkarız” dedi.

Cumartesi günü kara sınır kapılarını ziyaret ettiğini hatırlatan Üstel, kapılarda giriş – çıkışlarının daha rahat olması için çalışma başlattıklarını, ticaretin ise Yeşil Hat Tüzüğüne göre yapılabilmesi için Cumhurbaşkanıyla istişare içerisinde, Haspolat Bölgesi’nden bir ticari kapının açılması için çalışmalara başladıklarını aktardı.

KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nden de bahseden Üstel, bu protokolü kendinden önceki başbakanın imzaladığını, kendisinin ise devam ettireceğini belirterek, gerekirse yeni iş birliği protokolleri de imzalayacağını vurguladı.

Pazartesi günü Türkiye’ye gideceğini anımsatan Üstel, “Bütün konular elimde. Teşvikleri de, enerjiyi de, ihracatımızı nasıl artırabileceğimizi de konuşacağım” dedi.

– Erhürman: “Ersan Saner döneminde 2 buçuk milyar, şimdiki dönemde 2 milyar 150 bin”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında, ekonomi ve sanayiden bahsetti.

Elektriğin, akaryakıtın ve hammaddenin sanayiye maliyetlerinden bahseden Erhürman, sektörün yetişmiş personel sıkıntısına da değindi. Erhürman, ara eleman olarak yetiştirilen Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyan kişilerin Güney Kıbrıs’ta çalışmayı tercih ettiklerini, üçüncü ülke vatandaşlarının da fırsat bulup Güney’e kaçmaya çalıştığını, Türkiye vatandaşlarının ise Türkiye’de kalmayı tercih etmeye başladıklarını anlattı. Personel konusunda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalındığını belirten Erhürman, ihracatta da sıkıntıların devam ettiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta enflasyonun yüzde 90, Türkiye Cumhuriyeti’nde ise yüzde 70 olduğunu ifade eden Erhürman, bu rakamların TL’nin değer kaybından kaynaklandığını söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı “Kıbrıs Türk Sihirbazlar Odası” olarak adlandıran Erhürman, “Çünkü bu ortamda üretim yapmak için sihirbaz olmak gerekir” dedi.

KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nden de bahseden Erhürman, “Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali iş birliği protokolleri her zaman önemlidir ama bu dönemde daha önemlidir. Çünkü bu dönem pandemiyi, Rusya-Ukrayna savaşını, TL’nin aşırı değer kaybını yaşadığımız dönemdir. Biliyorsunuz ki biz KKTC olarak iki yerden dış kaynak bulabiliyoruz. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Avrupa Birliği’dir” dedi.

Erhürman, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün 4 milyar 250 milyon büyüklüğünde olduğu ancak bu miktarın 733 milyonunun 2020’den, 1 milyar 360 milyonunun ise 2021’den devrettiğini belirtti. Geçmiş yıllardan devreden miktar çıkarıldığında 2 milyar 150 milyon kaldığını söyleyen Erhürman, Saner döneminde geçmiş yıllardan devreden miktarlar çıktığında ise 2 buçuk milyar kaldığını anlatarak, “Bir yıl için toplam büyüklük Ersan Saner döneminde 2 buçuk milyar, şimdiki dönemde 2 milyar 150 bin” dedi.

Erhürman konuşmasını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil” diyerek Erhürman’ın sözünü kesti. Erhürman’ın ekonomiden bahsettiğini ifade etmesine ise Tatar “Türkiye’yi eleştiriyorsun” diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Erhürman, “Türkiye’yi eleştirmiyorum, rakamları veriyorum. Herşeyi Türkiye’yi eleştirme olarak yorumladığınız için zaten bu hale geldik” dedi.

Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine, Divan Başkanı Musa Sönmezler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben “Lütfen müdahale etmeyin. Biz davet ettik konuşsun diye (Erhürman), siz de şimdi sıra geldiğinde konuşacaksınız” diyerek, Erhürman’ın konuşmasına devam etmesini istedi. Ancak Erhürman, KTSO’yı “gereksiz gerginlik ortamına katmak istemediği” gerekçesiyle konuşmasına devam etmek istemedi ve Türkiye ile ilişkilerin doğru zemine oturtulabileceğini vurguladı. “Demokrasinin ülkede olması ekonominin kalkınması açısından her zaman temel zemindir” diyen Erhürman, Genel Kurul’ın hayırlı olmasını dileyerek salondan ayrıldı.

– Lokmanoğlu: “Özel sektörün gelişmesi çok önemli”

Genel Kurul davetlisi olarak Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, Kurul’un başarılı geçmesini dileyerek sözlerine başladı.

KTSO ile birçok çalışma yürüttüklerini anlatan Lokmanoğlu, KKTC’de özel sektörün gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

İktisadi reformlar için toplumun desteğinin sağlanması gerektiğini belirten Lokmanoğlu, KKTC ekonomisinin dünyaya açılmasına katkı koymak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

– Bayrak: “Kuzey Kıbrıs’ın ihracatının yükseltilmesi önemli”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak ise konuşmasına, KTSO’nun Genel Kurulu’na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Kuzey Kıbrıs’ın ihracatının yükseltilmesinin önemine işaret eden Bayrak, hem Türkiye hem de KKTC’nin ihracatının gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Bayrak konuşmasında, KTSO ile birlikte yürüttükleri çalışmalardan da bahsetti.

– Kamacıoğlu: “Bu fiyatlarla sanayicinin ayakta kalması mümkün değil”

Genel Kurula hitap eden KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu, bir yıllık görev süresinde birçok hükümet, başbakan ve bakan değişiklikleri olduğunu anlatarak, “istikrarsızlık” eleştirisinde bulundu.

“Bizim istikrara ihtiyacımız vardır, ülkenin geleceği istikrara bağlıdır” diyen Kamacıoğlu, sektördeki sıkıntılara da değindi.

Son 20 yılda Türkiye’den gelen kaynaklardan sadece yüzde 2’lik bir payın sanayi sektörüne ayrıldığını söyleyen Kamacıoğlu, “Yüzde 2 ile bunları yapmışşak, yüzde 8 pay verilseydi düşünün nerelere gelirdik” dedi.

Enerji fiyatlarına da değinen Kamacıoğlu, bu fiyatlarla sanayicinin ayakta kalmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 12 yıldır KTSO’ya emek veren Doğa Dönmezer’e işinden ayrılışı dolayısıyla hazırlanan plaketi verdi.

Ardından ise, Genel Kurula sunulacak karar tasarıları görüşüldü, Faaliyet Raporu ile Mali Rapor sunularak oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.