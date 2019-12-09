Başbakan Ersin Tatar, “Anlayışımız, harcamaların kendi sporcularımıza ve altyapımıza yapılmasıdır” dedi.

Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nin daveti üzerine YDÜ Kütüphanesi’nde “Spor Kulübü Yönetimi” başlıklı bir konuşma yaptı.

Yenicami Ağdelen Spor Kulübü’nde 2001-2003’te kulüp başkanlığı yapan Tatar, kulüplerin bazen siyasete sıçrama tahtası olarak kullanıldığını, kendisinin hiçbir zaman öyle bir gailesi olmadığını, bunun siyasetten önce de, Başbakanlık görevinde de maçlara gitmesinden görülebileceğini söyledi.

Bir kulüp başkanından beklenen en önemli unsurların liderlik gösterebilmesi, kulübün önde gelenleriyle gereken iletişimi kurması olduğunu belirten Başbakan Tatar, kulüplerde mali işleri yönetecek, kaynak yaratabilecek iyi bir maliyeci, fedakarlık ve zaman ayırabilecek iyi bir yönetim kadrosuna ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ın küçük bir ülke olması nedeniyle kaynak yaratmanın zor olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na 2019’da 8.5 milyon TL, en az bir o kadar da diğer federasyonlara aktarılmakta olduğunu belirtti.

“HARCAMALAR KENDİ SPORCULARIMIZA VE ALTYAPIYA YAPILMALI”

Yurt dışından yüksek meblağlar ödenerek futbolcular getirilmesine değinen Tatar, yurt dışından futbolcu getirilmesiyle, kulüplerdeki bazı genç futbolcuların takımda yer alama fırsatı bulamadığını, bunun kulübün tabanından kayıplar yaşanmasına neden olabileceğini ifade etti. Tatar, “Anlayışımız, harcamaların kendi sporcularımıza ve altyapımıza yapılmasıdır” dedi.

Okullardaki spor olanaklarıyla ilgili bir soruya Başbakan Tatar, eğitime bütçede ayrılan payın yüzde 11 olduğunu, bunun yeterli olmadığının görüldüğünü, okullardaki spor tesislerindeki eksikliklerin zaman içerisinde tamamlanacağına inandığını ifade etti.

Sporcu geliştirme noktasında Tatar, çocuklarda yetenek keşfinin aileden başladığını, bunun toplum olarak da bir seferberlik gerektirdiğini belirtti.

AMBARGOLAR…

Ambargolarla ilgili bir soruya karşılık ise, ambargolara karşı verilecek mücadelenin uzun vadeli bir mücadele olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, yabancı siyasilerin; ambargoların yanlış olduğunu, sporun siyasete karıştırılmasının yanlış olduğunu dile getirdiğini ifade etti.

Tatar, atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nun Katar’da yarışırken Kıbrıs Türkü’nü temsil ettiğini, ambargoların şampiyonluğunu yapanların (destekleyenlerin) ambargoları desteklemiş olmaktan dolayı utanmaya başladığını, yavaş yavaş ambargoların delindiğini belirtti.

Etkinlik anısına YDÜ Rektör Yardımcısı Tamer Şanlıdağ tarafından Başbakan Tatar’a plaket takdim edildi.