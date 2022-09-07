Tatar: Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararını bekliyoruz

Bakanlar Kurulu, saat 11.20 sıralarında Başbakan Ünal Üstel Başkanlığında toplandı.

Bir süre sonra toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da icabet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında devam eden toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantının tamamlanmasının ardından basına konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda, Yerel Seçimlerle ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararını ele aldıklarını söyledi.

Meclis’in 27 Kasım 2022 tarihini Yerel Seçim tarihi olarak ilan etmesine rağmen Mahkeme’nin buna karşı bir karar üretmesi üzerine konunun yeniden değerlendirilmeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Tatar, Belediyeler Reformu’nun da hali hazırda Cumhuriyet Meclisi’nde yasalaştığını kaydetti.

Hükümetin, hem seçim tarihi hem de Belediyeler Reformu üzerine ciddi çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Tatar, belediye sayısının da bu çalışmalar neticesinde 28’den 18’e çekildiğini anlattı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı üzerine bütün bu konuların Bakanlar Kurulu’nda Masaya yatırıldığını söyleyen Tatar, kendisinin de hem seçim tarihi hem de mevcut belediye başkanlarının yetkileri ile ilgili istişarelerde bulunmak amacıyla Başbakanın daveti üzerine Bakanlar Kurulu’na katıldığını belirtti.

“Hizmetlerin yürütülmesi gerekir” diyen Tatar, mahkemenin gerekçeli kararını beklediklerini, kararın okunmasının ardından herhangi bir kaos ortamına müsade etmeden süreci mantıklı bir şekilde yöneteceklerini vurguladı. BRT