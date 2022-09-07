Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreşi yapılacak

KKTC Güreş Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Tatlısu Belediyesi Harnup Festivali çerçevesinde yapılacak olan “Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Müsabakaları” 10 Eylül Cumartesi günü Tatlısu Belediyesi plajı Zambak Tatil Köyü’nde yapılacak.

Federasyon’dan yapılan açıklama şöyle:

“1. Müsabaka yaş kategorileri:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Büyükler kategorisi: 2005 ve Daha büyük doğumlu sporcular katılacaktır.

2. Sıkletler:

A- Yıldızlar:

(Kadınlar ve erkekler)

Yıldızlar A

1) 39 – 55 Kg.

2) 56 – 65 Kg.

3) 66 – 75 Kg.

4) 76 – 90 Kg.

5) 91 – 110 Kg.

B- Büyükler:(Erkekler)

1) 50 – 65 Kg.

2) 66 – 75 Kg.

3) 76 – 90 Kg.

4) 91 – 125 Kg.

Tartı: Saat 14:00 – 14:30 arası yapılacaktır. Müsabakalar 15:00’de başlayacaktır. Müsabakalarda lisans geçerli olacaktır. Lisansı olup ferdi olarak katılmak isteyen güreşçiler de

kimlik kartları ile müsabakalara ferdi olarak katılabileceklerdir.