Tatar: Aldığımız tedbirler başarılı

Koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında Başbakan Ersin Tatar himayelerinde bugün bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakanlık Bilik Kurulu üyeleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yetkilileri ve diğer ilgili paydaşlar katıldı.

Sayıştaylık binasında gerçekleştirilen toplantının başında konuşan Başbakan Ersin Tatar, yaklaşık üç haftadan beridir Koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirler alınmakta olduğunu belirterek, zamanında alınan tedbirlerle sürecin başarılı bir şekilde yönetildiğini söyledi.

Dünyayı saran bir virüsle karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Tatar ‘Biz kendi sınırlı imkanlarımıza rağmen aldığımız tedbirlerle yaptığımız çalışmalarla şu ana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ama hiç rehavete gerek yok çünkü bu sıkı tedbirleri sonuna kadar devam ettirmek durumundayız’ dedi.

En önemli olanın halkın sağlığı olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, elden gelen her şeyin yapılacağını söyledi.

Tatar, ekonomik meselelerin ikinci ve üçüncü planda olduğunu ancak ülkeyi ayakta tutabilmek için bir takım ekonomik düzenlemeler yapıldığını ve tedbirler alındığını belirtti

Başbakan Tatar, krizi daha iyi bir şekilde yönetebilmek için nasıl bir koordinasyon kurulabileceğinin yollarını bulmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşların katılımıyla söz konusu toplantının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Karpaz bölgesinde alınan tedbirlere de değinen Tatar, bölgede alınması gereken bütün tedbirlerin alındığını ifade etti.

Tatar, ‘Bazılarına göre fazla bir tedbir olabilir ama biz göre doğru tedbirdir. Çünkü risk almak istemezdik, almadık. Oradan gelen haberler de bana iletildiği kadarıyla iyidir. Herhangi bir yayılma olmadığı şeklindedir. Yapılan testler herhangi bir önemli sonuç ortaya çıkarmamıştır. Çeşitli bölgelerde test çalışmaları bunlar da şu anda insanlarımız evdeyken sürdürülmelidir diye düşünüyorum. Bunların koordinasyonu, takibi ve detaylı bir şekilde bu işin son bulması için ne gibi çalışmalar içerisinde olmamız gerektiğini hep beraber sağlıkçılarımızla ve diğer kurum ve kuruluşlarımızla yönetilmesinde büyük fayda vardır’ diye konuştu.

Kamuoyunda kriz masası oluşturulması gerektiği yönünde konuşmalar yapıldığına da dikkati çeken Tatar, kendilerinin bu işi en başından bu şekilde yürütmeye çalıştıklarını ancak bundan sonra koordinasyonun daha iyi yönetilebilmesi için başka bir takım düzenlemeler de yapılabileceğini söyledi.

Tatar, esas olanın sağlık çalışanlarının yapacakları test çalışmaları ve ona göre bu işin takibi olduğunu ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de her zaman olduğu gibi bu süreçte de KKTC halkının yanında olduğunu belirterek katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, Sağlık Bakanlığı ve hükümet olarak virüsün Çin’in Wuhan kentinde görüldüğü Aralık 2019 tarihinden itibaren tedbirler almaya başladıklarını ve bu tedbirleri giderek artırmakta olduklarını söyledi.

Pilli ‘Virüs nedeniyle dünyada yaşananlara bakıldığı zaman şu aşamada iyi gidiyoruz ama tedbirlerimizi daha da artırmak mecburiyetindeyiz. En önemli tedbirlerden bir tanesinin kişilerin kendilerine düşen görevi yapmasıdır. Eğer kişiler kendilerine düşen görevi yaparsa inanıyorum ki bu salgını biz en kısa sürede bitireceğiz’ diye konuştu.

Ülkeyi güvenli bir bölge olarak korunması halinde ileriki dönemlerde KKTC’de turizm patlaması yaşanacağını bu nedene virüsün bir an önce yok edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık bakanlığı olarak ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını ifade eden Pilli, sağlık personelinin de özverili bir şekilde çalıştığının da altını çizdi.

Karpaz bölgesinde yaşananlarla ilgili olarak ise Pilli, orada çok büyük bir salgın olmadığını belirterek bu bölgede yaşanan insanların evlerinde kalması halinde bu sorunun aşılacağını söyledi.

Pilli, Karpaz bölgesinde bugüne kadar 300 tarama yapıldığını 10-12 civarında kişinin pozitif çıktığını, taramaların bugün de devam edeceğini söyledi.

Pilli, 1974 öncesinde olduğu gibi aynı ruhla mücadele edilmesi halinde bu savaşın da kazanılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, Türkiye’den son olarak yaklaşık 140 koli çeşitli tıbbi malzeme gönderildiğini belirterek şu anda herhangi bir malzeme eksikliği bulunmadığını söyledi.

Toplantıda daha sonra Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç bir sunum gerçekleştirdi…(BRT)