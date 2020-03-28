Dünya

Hindistan’da bir din adamı 40 bine yakın kişiye koronavirüs bulaştırmış olabilir

28 Mart 2020

Hindistan’ın Pencap eyaletinde 20 köyden 40 bine yakın kişi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. Tüm bu kişilere virüsü tek bir kişinin bulaştırmış olabileceği bildiriliyor.

70 yaşındaki Baldev Singh adlı erkek din adamı koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybetmişti.

BBC Pencapça Servisi’ne konuşan yetkililer, din adamının, İtalya ve Almanya gezileri sonrası kendisini karantinaya alması yönündeki tavsiyelere uymadığını söyledi.

Baldev Singh ölümünden kısa süre önce Sihlerin öne gelen festivallarinden Hola Mohalla’ya katılmıştı. 6 gün süren festivale her gün yaklaşık 10 bin kişi katılıyor.

Singh’in ölümü sonrası, akrabalarından 19’unun koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Hindistan’da şu ana kadar tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı 887. Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 20.

Ancak uzmanlar, yaklaşık 1 milyar 300 milyon nüfuslu ülkede bu sayıların çok daha fazla olabileceğini söylüyor.

Hindistan dünyada halen en az koronavirüs testi yapılan ülkelerden biri.

Ülkede hükümet hafta içi 21 gün sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Hindistan’da halk bu süreçte sadece kısa süreliğine dışarı çıkarak gıda ve ilaç satın alabilecek.



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