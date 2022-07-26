Tatar adadan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, davetli olarak Mersin ve Osmaniye’ye gitmek üzere adadan ayrıldı.

Tatar, Girne Turizm Limanı’ndan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı. Tatar, Mersin’e deniz yoluyla gidiyor.

İki günlük temasları çerçevesinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde, “Kıbrıs’ta Türklerin Varoluş Mücadelesi” başlıklı konferans verecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fahri Doktora Töreni’ne katılacak.

Tatar, basınla da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, yarın akşam yurda dönecek.