Tatar: AB’nin Cenevre’deki toplantıya katılmasına karşıyız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği’nin (AB) önümüzdeki ay Cenevre’de düzenlenecek olan 5+1 gayrı resmi Kıbrıs toplantısına gözlemci statüsünde katılmasına karşı olduklarını söyledi.

“TOPLANTIDAN SONRA İKİLİ TEMAS YAPABİLİRİZ”

Voice Kıbrıs Haber’e konuşan Tatar, AB’nin taraf olduğu için toplantıda bulunmasını kabul etmeyeceklerini ancak AB ile toplantı sonrasında istenmesi halinde, ikili temas yapabileceklerini belirtti.

Tatar, Kıbrıslı Rum ve Yunanlıların AB’nin tüm karar mekanizmalarında pozisyon aldıkları yönündeki düşüncesini dile getirerek, “Biz, müzakere masasını veya toplantıyı etkilemelerine müsaade etmeyeceğiz çünkü taraftırlar” dedi.

AB ISRARLI

AB ise Cenevre’deki yer alacak olan 5+1 gayrı resmi toplantıda hazır bulunmak konusunda ısrar ediyor.

Geçtiğimiz gün açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, AB’nin Cenevre’de olacağını, Crans Montana’daki statüsüyle de sonraki müzakerelerde de yer alacağını açıklamıştı.

AB yetkilisi, Kıbrıs sorununda bulunacak çözümün, AB müktesebatıyla uyumlu olması gerektiği için Cenevre’de bulunmalarının mantıklı bir durum olduğunu aktarmıştı.

KIBRIS RUM TARAFI, AB’NİN CENEVRE’DE ETKİN OLMASINI İSTİYOR

Kıbrıs Rum tarafı ise Cenevre’deki toplantıya AB’nin etkin katılımının sağlanmasını istiyor. Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis, AB’nin, Cenevre’deki konferansta yer alması ve üzerinde anlaşmaya varılan çerçevedeki müzakere surecinin yeniden başlamasına katkı koyması gerektiği inancını taşıyor.