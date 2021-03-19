4 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 12-18 Mart 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Daire’den yapılan açıklama şu şekilde:

“İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde, 29 numuneden 25 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün bulunmuştur.

Cahide Kılıç’a ait elma (STK-2) ve elmada (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Svs Tic. Ltd. ait armutta (S.M) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerde, 26 numunenin hepsi temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmamıştır.”