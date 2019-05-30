Tatar: AB, Rum tezlerini savunarak Kıbrıs sorunu çözümüne katkıda bulunamaz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Avrupa Birliği’nin hâlâ Rum tezlerini savunarak Kıbrıs konusunun halline bir katkıda bulunamayacağını kaydetti.

Tatar, AB’nin Türkiye İlerleme Raporu’nda Kıbrıs konusunda yer alan ifadelerin yanlış ve taraflı olduğunu” belirterek, “Kıbrıs’ta iki egemen halk vardır. Kıbrıs Türk halkı asla Rum tarafının talep ettiği gibi Rum Devleti’ne yama olmak niyetinde değildir. Kıbrıs’ta bugüne kadar bir anlaşma olmamışsa bunun başlıca sorumlusu tüm çözüm planlarını reddeden Rum tarafıdır. KKTC kurulmuşsa, bu Rumların Enosis rüyasından, Kıbrıs Türkü’nü azınlık olarak görmesinden kaynaklanmaktadır.” dedi.

Tatar yaptığı yazılı açıklamada, AB dahil kimsenin Kıbrıs Türk halkını güvende olmayacağı, azınlık durumuna düşeceği bir anlaşma için Rumlara boyun eğmeye zorlayamayacağını vurgulayarak, kimsenin Ada’daki gerçekleri ve Crans Montana’da Rumların masadan kaçması nedeniyle sürecin çökmesini göz ardı edemeyeceğini belirtti.

Türkiye ve KKTC’nin defalarca Rum tarafına hidrokarbon yatakları konusunda iş birliği önerisinde bulunduğunu fakat Rum tarafının her defasında bunu reddettiğini kaydeden Tatar, “Hal böyleyken, AB, Rum görüşlerini esas kabul edip Türkiye ve bize hidrokarbon kaynakları konusunda ‘şunu yapın, bunu yapmayın’ diye direktif veremez.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar şöyle devam etti:

“Ne yazık ki AB, 2004 yılında Kıbrıs’ta bir anlaşma olmadan Kıbrıs Rum Devleti’ni Kıbrıs’ın bütünü adına üye yapmakla içine düştüğü hatadan bir türlü kurtaramıyor ve yeni hatalar işliyor.

AB, Rum tezlerini savunarak Kıbrıs sorunun halline katkı sağlayamaz, bölünmüş Kıbrıs’ı daha da pekiştirir.

Dolayısıyla, AB’yi akıl, mantık yoluna davet ediyor Rum tezlerini savunmaktan vazgeçmelerinin Kıbrıs’a yapacakları en büyük iyilik olacağının altını çizmek istiyorum.”