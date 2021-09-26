Taşkınköy’de kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 19:40 sıralarında, Taşkınköy’de Çetin Başar Sokak üzerinde, Şevket ÖZDAĞ (E-53), 204 ml gr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki RT 538 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bir evin bahçe duvarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.