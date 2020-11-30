Taşkent Doğa Parkı’ndan yardım çağrısı

Hafta sonu Liz ve Mark Gladwin tarafından bulunan ve Taşkent Doğa Parkı tarafından tedavi süreci başlatılan “Betty” isimli caretta caretta için yardım çağrısı yapıldı.
Taşkent Doğa parkı tarafından yapılan açıklamada “caretta caretta türü deniz kaplumbağasının kafasındaki yara onu çok zayıf düşürmüş. Gerekli ilk müdahale yapılıp yara temizlenerek hayvan yoğun bakıma alındı.” denildi.
Paylaşım şöyle:
ZALİMSİN İNSANOĞLU!!!
Önce arka tarafına muhtemelen bir tekne pervanesi çarptı ve kocaman bir parça kopardı, mucize eseri ölmedi, hatta toparladı.
Sonra bir insan tarafından kasıtlı olarak kafasına çekiç benzeri sert bir cisimle vuruldu ve kafatası parçalandı. Muhtemelen bu şekilde denize atılarak ölüme terk edildi.
Ama o yine ölmedi. İnsanların elinden aldığı darbelere ve yaşadığı acılara rağmen hayatta kaldı.
Muhtemelen haftalardır, belkide aylardır aç bir şekilde denizlerde sürüklendi ve bugün dalgalarla karaya vurmak üzere iken Liz ve Mark Gladwin tarafından fark edildi.
Onlar da vakit kaybetmeden 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayarak bu zavallı hayvan için umut ışığı oldular.
Kısa sürede Merkezimize ulaşan caretta caretta türü deniz kaplumbağasının kafasındaki yara onu çok zayıf düşürmüş. Gerekli ilk müdahale yapılıp yara temizlenerek hayvan yoğun bakıma alındı.
Onun adı Betty, durumu kritik, hayatta kalsa bile aylar sürecek bir tedavi ve rehabilitasyon süreci onu bekliyor.
Geçmişteki İnsanlarla yaşadığın tecrübelerini unut, artık güvenebileceğin ellerdesin Betty. Bugün bir ordu insan senin iyileşmen ve tekrar doğaya dönebilmen için seferber oldu, ve sen pes etmedikten sonra bizler senin için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
Lütfen siz de onun için dua edin ve desteklerinizi esirgemeyin.
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