Taşınmaz Mal Değerlendirme Uzmanları yasa istiyor

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Taşınmaz Mal Değerlendirme Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs Türk Taşınmaz Mal Değerlendirme Uzmanları Derneği Başkanı Ahmet Davman, derneğin amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verirken, Taşınmaz Mal Değerlendirme Uzmanları Yasası’nın hazırlanması konusunda Maliye Bakanı Alişan Şan’ın desteğini istedi.

Ahmet Davman ayrıca mesleği icra edecek kişilerin, deneyimli, bilirkişi olması, günlük piyasa değerlendirmesini araştırabilmesi ve bu konularda uzmanlık alanlarının gelişmesi gerektiğini de belirterek, “ne yazık ki bunun suiistimal edildiğini ve önüne geçilmesi gerektiğini, bu anlamda eğitim seminerleri de başlatmak istediklerini” belirtti.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan ise, taşınmaz mal değerlendirmesinin, geniş bir kesimi ilgilendirdiğini, birçok sektörü, bununla birlikte ülke ekonomisine ve malların gerçek değerlerinin saptanarak vergilendirilmesi açısından devlete de önemli ölçülerde etkileri olacağını belirterek, sektörün çalışmalarını bu anlamda önemli bulduklarını söyledi.

Sektörün yasal zemine kavuşması için destek vermeye ve iş birliğine hazır olduklarını dile getiren Maliye Bakanı Alişan Şan, sektörün büyümesi ile yeni istihdamlara da imkân sağlanabileceğini, diğer yandan Değerlendirme Uzmanlarının vereceği hizmetlerden devletinde vergisini gerçek değerler üzerinden alarak kazanç sağlayacağını söyledi.