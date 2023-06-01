Mağusa Tiyatro Atölyesi, oyuncu Buse Arslan’ı konuk ediyor

Mağusa Tiyatro Atölyesi’nin ilk konuğu Oyuncu Buse Arslan olacağı duyuruldu.

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde kurulan Mağusa Tiyatro Atölyesi Buse Arslan’ın katılacağı “Role Hazırlık Atölye” çalışması 8 Haziran Perşembe günü Gazimağusa Belediyesi Durmuş İyimser Salonu’nda 17.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, atölyeye katılmak ve bilgi almak isteyenler 0542 8572512 numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden Mağusa Tiyatro Atölyesi’ne ulaşabilecek.

Öte yandan Yıltan Kahraman’ın eğitmenliğindeki Mağusa Tiyatro Atölyesi, yetişkinlere (10-13 ve 13-16) yönelik çalışmalara 10 Haziran’da başlayacak. 1 dönem ve 10 haftalık süreyi kapsayacak yaz atölyesinde ses ve konuşma, hareket ve beden farkındalığı, doğaçlama ve temel oyunculuk dersleri verilecek.

Bilgi almak ve kayıt yaptırmak için Mağusa Tiyatro Atölyesi’nin 05428642423 ve 05428572512 numaralı telefonları aranabileceği belirtildi.