Tarım ve Maliye Bakanlığı’ndan üreticiye katkı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; hükümetin, Tarım ve Doğal Kaynaklar ile Maliye Bakanlığı’nın üreticiler katkı yapmaya devam ettiğini açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Koopertif Merkez Bankası ile imzalanan protokolle Toprak Ürünleri Kurumu’ndan küçükbaş hayvan besleyicilerine sağlanan faiz destekli kredili yemlik arpa ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd (Binboğa Yem Sanayi) den besi yemi, besi peleti ve süt yemi kullanan küçükbaş hayvan besleyicilerine faizsiz yemlik arpa ve yem desteği verilmesi ayni zamanda tahıl üreticilerine taban gübresi kullanımında % 10 faiz desteğini başlatmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu destekten faydalanmak isteyen üreticiler, Koopertif Merkez Bankası veya Köy Kooperatifleri aracılığı ile başvurularını yapabilirler. Üreticiler, hayvan başına günde 1 kilo olmak üzere, 92 gün esas alınarak, yemlik arpa hak edişlerini alabilecek.”