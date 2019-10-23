KTOEÖS’ten yasa ve tüzüklere uyun çağısı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Lefke Gazi Lisesi’nin orta bölümünde öğrenim görmesi gereken öğrencilerin Kayıt Kabul Tüzüğü ihlal edilerek başka okula kaydettirildiğini savunarak, yasa ve tüzüklerin uyulması konusunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na pazartesine kadar süre verdiğini duyurdu. Eylem, aksi takdirde grev dahil tüm eylem haklarının kullanılacağını açıkladı.

Selma Eylem başkanlığındaki KTOEÖS yetkilileri bugün Lefke Gazi Lisesi’nde basın açıklaması yaptı, bu okulda ve bölgedeki diğer okulda yaşanan sıkıntıları dile getirdi

Adil, eşit, nitelikli, bilimsel ve laik bir eğitim sistemi için mücadele ettiklerini belirten Eylem, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na Lefke Gazi Lisesi’nden seslendi, “sorunları çözün” dedi.

Eylem, Kayıt Kabul Tüzüğü’nün ihlal edildiğini, Lefke Gazi Lisesi’nin orta bölümüne kayıt yaptırması gereken öğrencilerin “sahte ikametgahla” Güzelyurt merkezde bir okula kayıt yaptırdığını savundu.

Yasa ve tüzüklere uyulması konusunda bakanlığa pazartesine kadar süre tanıdıklarını belirten Eylem, “Gereği yapılmazsa her türlü eylem hakkımızı kullanacağız” dedi.

Lefke Gazi Lisesi’nde özel eğitime gereksinim duyan öğrenci sayısının arttığını da ifade eden Eylem, okulun özel eğitim öğretmeni olmadığını söyledi.

İzinli olan öğretmenin yerine geçici öğretmen gönderilmediğinden tarih derslerinin boş geçtiğini de belirten KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem, “Bölgedeki meslek lisesinde müdür, atölye şefi kadroları da eksiktir” dedi.

Eylem, bölgedeki okullara uzaktan gelen öğretmenlerin kalabileceği lojman olmadığını da ifade etti.