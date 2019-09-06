Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi 29 Ağustos –5 Eylül 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut(S.M) , Nektarin,Sığır Süt Yemi, Elma Çeşitleri,Havuç, Yeşil Lolorosso, Şeftali , Ayçiçek Küsbesi ,Soya Küsbesi , Karpuz ve Siyah Üzüm olmak üzere 50 numuneden 50’si temiz çıkmış, herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerden: Salatalık ,Mısır ,Maydanoz,Bamya,Marul,Kabak, Pazı ve Verigo Üzüm olmak üzere 11 numune de 10’u temiz çıkmış,1 numunede Limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Alsancak köyünde verigo üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş’ın ürününden alınan 3. Numunede yapılan Laboratuvar analizi neticesinde üründe limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edildiğinden dolayı ürün İMHA edilmiştir.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|1
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|2
|
M.Hacı Ali Ltd
|
İthal
|
Soya Fasulyesi Küsbesi
|
Temiz
|3
|
HNG Tar. Ve Dep.
|
İthal
|
Soya Fasulyesi Küsbesi
|
Temiz
|4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|5
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|8
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|9
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|11
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|12
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|13
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|14
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|15
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Lolorosso
|
Temiz
|16
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Lolorosso
|
Temiz
|17
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|19
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|20
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|21
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|22
|
Alka-Er Trd. Ltd.
|
İthal
|
Karpuz
|
Temiz
|23
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|24
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|25
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|26
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|27
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|28
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|29
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|30
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|31
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|32
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|33
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|34
|
Erkan Gök
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|35
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|36
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|37
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|38
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|39
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|40
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|41
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|42
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|43
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|44
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|45
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır süt Yemi 19
|
Temiz
|46
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|47
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|48
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|49
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|50
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|51
|
Nurettin Bayır
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|52
|
Murat Dağtekin
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|53
|
Mehmet Sepetçi
|
Mağusa
|
Mısır
|
Temiz
|54
|
Muhittin Toprak
|
Mağusa
|
Mısır
|
Temiz
|55
|
Özden Fidaner
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|56
|
Özden Fidaner
|
Mağusa
|
Pazı
|
Temiz
|57
|
Ahmet Büyükbaş
|
Alsancak
|
Verigo Üzüm
|
İmha
|58
|
Ahmey Uzun
|
Ozanköy
|
Bamya
|
Temiz
|59
|
Ahmet Kayım
|
Ozanköy
|
Marul
|
Temiz
|60
|
Ahmey Uzun
|
Ozanköy
|
Salatalık
|
Temiz
|61
|
Ahmet Kayım
|
Ozanköy
|
Kabak
|
Temiz