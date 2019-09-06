Kıbrıs

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

6 Eylül 2019

Tarım Dairesi 29 Ağustos –5 Eylül 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut(S.M) , Nektarin,Sığır Süt Yemi, Elma Çeşitleri,Havuç, Yeşil Lolorosso, Şeftali , Ayçiçek Küsbesi ,Soya Küsbesi , Karpuz ve Siyah Üzüm olmak üzere 50 numuneden 50’si  temiz çıkmış,  herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden: Salatalık ,Mısır ,Maydanoz,Bamya,Marul,Kabak, Pazı ve Verigo Üzüm olmak üzere 11 numune de 10’u temiz çıkmış,1 numunede Limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Alsancak  köyünde verigo üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş’ın ürününden alınan 3. Numunede yapılan Laboratuvar analizi neticesinde üründe limit üstü bitki koruma ürünü tesbit  edildiğinden dolayı ürün İMHA  edilmiştir.

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

  
1

Nej Grain  Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

  
2

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

    
3

HNG Tar. Ve Dep.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

    
4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

    
5

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

    
6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

    
7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

    
8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

    
9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

  
10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

  
11

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz
12

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz
13

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz
14

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

  
15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

Temiz

  
16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

Temiz

  
17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

  
18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

  
19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

  
20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

  
21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

  
22

Alka-Er Trd. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

  
23

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz
24

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

  
25

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

  
26

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

  
27

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

  
28

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

  
29

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

  
30

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

  
31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz
32

Erkan Gök

İthal

Havuç

Temiz
33

Erkan Gök

İthal

Şeftali

Temiz
34

Erkan Gök

İthal

Elma(Gala)

Temiz
35

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz
36

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz
37

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz
38

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz
39

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz
40

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz
41

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz
42

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz
43

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz
44

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz
45

TÜK

İthal

Sığır süt Yemi 19

Temiz
46

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz
47

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz
48

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz
49

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz
50

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz
51

Nurettin Bayır

Mağusa

Salatalık

Temiz
52

Murat Dağtekin

Mağusa

Salatalık

Temiz
53

Mehmet Sepetçi

Mağusa

Mısır

Temiz
54

Muhittin Toprak

Mağusa

Mısır

Temiz
55

Özden Fidaner

Mağusa

Maydanoz

Temiz
56

Özden Fidaner

Mağusa

Pazı

Temiz
57

Ahmet Büyükbaş

Alsancak

Verigo Üzüm

İmha
58

Ahmey Uzun

Ozanköy

Bamya

Temiz
59

Ahmet Kayım

Ozanköy

Marul

Temiz
60

Ahmey Uzun

Ozanköy

Salatalık

Temiz
61

Ahmet Kayım

Ozanköy

Kabak

Temiz
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