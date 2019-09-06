Emlak Vergilerinizi ödemeyi unutmayın

Emlak Vergisi’nin ödemeleri 30 Eylül’de sona erecek

Girne Belediyesi, 2019 yılına ilişkin Emlak Vergisi ödemelerinin ikinci taksitini tahsil etmeye başladı.

Girne Belediyesi, 50/1995, 15/2006, 39/2006, 42/2007, 18/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Vergisi Yasası uyarınca belediye hudutları dahilinde 2019 yılı Taşınmaz Mal (Emlak) vergilerini tahsil etmeye devam ediyor. Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen ve ilk taksitinin ödeme süresi 30 Nisan’da tamamlanan Emlak Vergisi’nin ikinci taksidi 30 Eylül 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Ödemelerin yapılacağı noktalar

Ödemeler, Girne Belediyesi ana bina veznelerine, Girne Belediyesi terminal şubesi veznelerine, Zeytinlik, Doğanköy, Ozanköy ve Beylerbeyi Muhtarlık Vezneleri’ne veya Girne Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu bankalara (Akfinans Bank, Asbank, Creditwest Bank, Garanti Bankası, Halk Bank, Albank, İktisat Bankası, İş Bankası, Kooperatif Merkez Bankası, Universal Bank, Vakıflar Bankası, Limasol Kooperatif Bankası, Capital Bank, Nova Bank, Türk Bankası, Yakın Doğu Bank ve Ziraat Bankası) yapılabilir.

Emlak bildirimi postayla gönderilmeyecek

2019 yılı Emlak bildirimleri posta aracılığıyla adreslere gönderilmeyecek olmasından dolayı emlak sahipleri, emlak bildirimlerini Girne Belediyesi Terminal Şubesi’ndeki Emlak Bölümü’nden (815 04 54) alabilir. Yeni kayıt yaptıracakların yanlarında tapu araştırma belgesi, satış sözleşmesi veya koçanın aslını ve fotokopisini getirmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için ise Belediye’nin 815 21 19 numaralı telefonunu (dahili 143-170) Maliye Bölümü’nü arayabilirler. Yukarıda belirtilen ödeme tarihinden sonra yapılacak ödemelerde, yasal gecikme zammı uygulanacaktır.