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Cumhurbaşkanı Akıncı ve Anastasiadis adına düzenlenen resepsiyon başladı

6 Eylül 2019

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis için düzenlediği gayrı resmi resepsiyon başladı.

Referans kavramlar çalışması devam eden BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’tan ayrılmadan önce verdiği liderler resepsiyonuna katılmak  için BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’ne giden Cumhurbaşkanı Akıncı, Jane Holl Lute ve Elizabeth Spehar tarafından karşılandı.
Ara bölgede BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’nde yer alan resepsiyon saat 18:00’de başladı.

Liderlerle,  müzakerelere zemin teşkil edecek referans şartlarının hazırlanması için görüşmeler yapmak amacıyla adada bulunan Lute bu sabah  Akıncı ve Anastasiadis’le 6. kez bir araya gelmişti.

Referans şartları üzerine mutabık kalınması halinde ay sonu New York’ta iki lider ve BM Genel Sekreteri’nin yapması olası üçlü görüşme, müzakerelerin akıbeti için önem taşıyor.

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