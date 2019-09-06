Bulut Akacan davasında 1 tutuklu daha….

AKACAN DAVASINDA BİR TUTUKLU DAHA

Bulut Akacan’ın tutuklandığı büyük yasa dışı sanal bet operasyonuyla ilgili Hüseyin Yiğit Gökdere de tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

YASA DIŞI BAHİS OYNATILIYOR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez, Hukuk Dairesi’nden alınan yazı ışığında 29 Ağustos Perşembe günü, FEO Elegance sitesinde bulunan bir dairede mahkeme emri üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, operasyonda Dobrabet isimli site üzerinden yasa dışı sanal bahis oynatıldığının tespit edildiğini ifade etti. Suiçmez, operasyonda 18 bilgisayar, 17 cep telefonu, 7 harici, hard disk, 1 adet USB ve birçok dokümanın emare olarak alındığını kaydetti.

AKACAN’IN ADAMI SAHTE PLAKALI LÜKS ARAÇLA YAKALANDI

Polis, ele geçirilen emarelerin incelendiğini, zanlının Dobrabet isimli sitede Alas koduyla faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, tespit edilen zanlının önceki gün Girne’de sahte plakalı lüks bir araba ile seyir halindeyken yakalandığını ifade etti. Meseleyle ilgili 10 kişi tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, 70 kişiden ifade alacaklarını, emarelerin incelemesinin sürdüğünü ifade etti. Zanlının tasarrufunda bilgisayar ve cep telefonu bulamadıklarını, zanlının ifadesinde cep telefonunu ismini bilmediği birine sattığını söylediğini kaydeden polis, bu yönde de araştırma yaptıklarını ifade etti. Aranan başka şahıslar olduğunu da belirten polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.