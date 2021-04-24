Tarihte ikinci kez: Büyük beyaz köpekbalığı ABD’den Avrupa’ya yüzüyor

Bir büyük beyaz köpekbalığı, eşine az rastlanır bir yolculuğa çıktı.

Boyu 5 metreyi geçen Nukumi adlı dişi köpekbalığı, ABD’den Avrupa’ya doğru yüzmeye başladı. Atlas Okyanusu’nu geçen en az 50 yaşındaki hayvan, bunu yaptığı bilinen ikinci köpekbalığı oldu.

OCEARCH adlı bilim topluluğu, bu dev yaratığa Ekim 2020’de takip cihazı takmıştı. Yapılan gözlemler, Nukumi’nin genellikle Amerika ve Kanada’nın doğu kıyılarında bir aşağı bir yukarı yüzdüğünü gösteriyordu.

Ancak ağırlığı 1,5 tonu geçen köpekbalığı, 22 Şubat’ta Kuzey Karolina açıklarından ayrılarak doğuya doğru gitmeye başladı. Okyanusu doğu ve batı olarak ikiye ayıran Atlantik Ortası Sırtı’nı 5 Nisan’da geçti.

Nukumi Akdeniz’e yönelebilir

“Nukumi, bilinen son konumu itibarıyla Birleşik Krallık’tan (BK) yaklaşık 1700 deniz mili uzaklıktaydı. Bu, ABD kıyılarına olan mesafeden az. Hayvanın BK kıyılarına ulaşma ihtimali var. Ancak bu ülkede beyaz köpekbalıkları nadir olduğu için bunu yapacağını düşünmüyoruz” diyen OCEARCH’ın baş bilim insanı Dr. Bob Hueter sözlerini şöyle sürdürdü:

Nukumi eğer yakında geri dönmezse, Azorlar gibi Atlas okyanusunun doğusundaki adalara veya deniz dağlarına gidebilir. Belki de Akdeniz’e açılan sulara yönelir. Orada beyaz köpekbalıkları var.

Öte yandan uzmanlar, bu büyük canlının hamile olabileceğini ve dolayısıyla saldırgan erkeklerden uzakta doğum yapacak bir yer aradığını düşünüyor. Hueter, takip cihazından gelecek verileri görene kadar bu fikri doğrulayamayacaklarını ifade etti.

Söz konusu takip cihazı, hayvan su yüzeyine yaklaştığında veri gönderebiliyor.

Hueter şöyle bir ek yaptı:

Nukumi’nin seyahat ettiği bölgelerde balıkçılarla karşılaşmasından endişeleniyoruz. O devasa bir beyaz köpekbalığı. Birçok oltayı parçalayabilir. Ancak kancalar ve ipler hayatını tehlikeye atabilir.

Bununla birlikte Atlas Okyanusu’nu geçen ilk büyük beyaz köpekbalığı, Nisan 2014’te Portekiz kıyılarına destansı bir yolculuk yapan ve bilim insanlarını şaşkına çeviren Lydia’ydı.