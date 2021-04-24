Aslan karantinadan yeni çıkan Mustafa Muhammed ile sevindi

Süper Lig’in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a konuk olan Galatasaray, koronavirüs karantinasından yeni çıkan Mısırlı forveti Mustafa Muhammed’in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi Antalyaspor maçı 9 kişi tamamladı.
Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor’a konuk oldu.
Antalya Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında çok sayıda gol pozisyonu bulan konuk Galatasaray, Antalya kalecisi Boffin’i geçemedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
Ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor’un Alman yıldızı Lukas Podolski, 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımı 10 kişi bıraktı.
Eksik kalan rakibi karşısında baskısını artıran Galatasaray, koronavirüs karantinasından yeni çıkan ve kadroya son anda dahil edilen Mısırlı forveti Mustafa Muhammed’le 77. dakikada 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekipte maçın uzatmalarında Fedor Kudryashov ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve sarı-kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 69’a çıkaran Galatasaray, zirve takibini sürdürdü. Akdeniz temsilcisi ise 42 puanda kaldı.