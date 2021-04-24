Modern insanların Neandertallere üstünlük sağlamasına neden olan genler keşfedildi

Modern insanlar genler sayesinde yaşlanmaya, yaralanmalara ve hastalıklara karşı daha dayanıklı hale geldi
Bilim insanları, modern insanlara (Homo sapiens) Neandertallere kıyasla önemli üstünlük kazandıran “yaratıcılık” genleri keşfetti. “Gizli silah” diye nitelenen bu genlerin, modern insanların neslinin tükenmesini önlediği kaydedildi.
Granada Üniversitesi’nden akademisyenlerin yönettiği uluslararası araştırma ekibi, bulgularını saygın bilim dergisi Molecular Psychiatry’de yayımladı.
Araştırmada genetik belirleyiciler, gen ifadesi verileri ve yapay zekalı manyetik rezonans görüntüleme teknikleri kullanılarak modern insana özgü 267 gen belirlendi.
Uzmanlar bu genlerin, beynin öz farkındalıkla, yaratıcılıkla ve refahı sürdürmeyle bağlantılı bölgeleriyle ilişkili olduğunu kaydetti.
Igor Zwir’in başyazarlığını yaptığı araştırmada şu ifadeler yer aldı:
Bu genler sayesinde modern insanlar, nesli tükenmiş insangillere (hominid) kıyasla daha dirençli hale geldi. Yaşlanmaya, yaralanmalara ve hastalıklara karşı daha dayanıklı oldu.
Makalede ayrıca genler, modern insanlara “önemli avantaj sağlayan gizli silaha” benzetildi.
Zira araştırma ekibi, yaratıcılığın bireyler arasında işbirliğini artırabileceğini ifade etti. Böylece modern insanların, hayatta kalmak için gereken becerileri kazanabileceği belirtildi.