Tarihi geçmiş ilaçlar görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin deposunda tarihi geçmiş ilaçların imha edilecek olmasının ana nedenleri ve ihmalin olup olmadığının araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komitesi toplandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Araştırma Komitesi, gündeminde bulunan ve komite toplantısına davetli olarak katılan, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı’ndan Nebile Kırmızılar ve İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden Melek Çakır, konu ile ilgili bilgilerini komiteye aktardı.

Meclis Araştırma Komitesi, komite raporunun hazırlık aşamasına geldi ve bu konudaki çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Komite toplantısında komite üyeleri yanında önerge sahibi adına YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ayrıca UBP Milletvekili Menteş Gündüz de yer aldı.