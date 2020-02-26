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Cumartesi gününe kadar sağanak bekleniyor

26 Şubat 2020
sağanak yağmur

Meteoroloji Dairesinin tahminlerine göre, hava cumartesiye kadar yer yer sağanak yağışlı, pazardan itibaren az bulutlu geçecek.

Bölgede, bir hafta boyunca önceleri, alçak basınç ve üst atmosferdeki serin ve nemli hava, daha sonra ılık hava kütlesi etkili olacak.

Buna göre hava yarın hava parçalı bulutlu akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu, cuma ve cumartesi günleri parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak.Hava pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günleri az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 17 – 20 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.




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