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Haspolat’ta elektrik kesintisi

26 Şubat 2020
elektrik-kesintisi

Kıb-Tek, yarın Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’nın elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak olan proje çalışması nedeniyle kesinti 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.




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