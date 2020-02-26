Bay-Sen, BRTK’daki grevi askıya aldı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yarın yapacağını duyurduğu tam gün grevi varılan uzlaşı sonucu askıya aldığını duyurdu.

Bay-Sen, BRTK ile yeni toplu iş sözleşmesinin imzalanmaması nedeniyle eylemler yaparak , yarın için grev kararı almıştı.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanatlı daha önce yaptığı açıklamada, Sendika ile BRTK arasındaki son toplu iş sözleşmesinin 31 Aralık 2019’da sona erdiğini ifade ederek, BRTK müdüriyeti ile yapılan görüşmelerde toplu iş sözleşmesi hususunda mutabık kaldıklarını ancak imzalanmadığını belirtti.