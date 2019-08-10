Tanzanya’da petrol tankeri patladı; en az 57 ölü

Tanzanya’nın başkenti yakınlarında petrol taşıyan bir kamyon patladı. İlk belirlemelere göre en az 57 kişi yaşamını yitirdi.

Eski başkent ve ülkenin en büyük kenti Darüsselam’a 200 kilometre uzaklıktaki Morogoro kentinde sabah saatlerinde bir kazaya karışan petrol tankerinde sızıntı meydana geldi. Sızan petrolü bidonlara doldurmayan çalışan çok sayıda kişinin tankerin etrafta toplandığı sırada patlama meydana geldi.

Bölge Polis Komiseri Steven Kabwe, Yerel Azam TV’ye yaptığı açıklamada patlamada 57 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının tedavi altında olduğunu belirtti.

İlk raporlara göre saldırıya söndürülmemiş bir sigaranın yol açtığı düşünülüyor.

Bölgeye çok sayıda sağlık personeli ve polis sevk edildi.