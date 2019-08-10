Rusya’daki mühimmat deposunda yaşanan yeni patlamada yaralı sayısı 10’a yükseldi

Açinsk kenti yakınlarında pazartesi günü patlamanın meydana geldiği depoda dün yeni bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından ilk verilere göre dokuz kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların basınç travması ve şarapnel parçalarından zarar gördüğü aktarıldı.

Acil durumlar yetkilileri, patlamanın bir kargo treni geçerken gerçekleştiğini, oluşan şok dalgasının trenin pencerelerine zarar verdiğini kaydetti.

Rusya Merkezi Askeri Birimi basın dairesinden patlamanın, yıldırımdan koruma sisteminin zarar gördüğü depodaki mühimmat dolu raflara yıldırım düşmesi sonucunda gerçekleştiği açıklaması geldi.

‘MÜHİMMATLAR TOPLANMAYA DEVAM EDİLECEK’

Bir acil durum hizmetleri kaynağının daha sonra yaptığı açıklamaya göre, yaralı sayısı 10’a yükseldi.

Altı kişinin ayakta tedavi edildiğini ifade eden kaynak, patlama neticesinde ayrıca tren raylarının ve beş aracın zarar gördüğünü ekledi.

Kaynak, patlama sonrasında yayılan patlamamış durumdaki 122 ve 152 milimetre kalibrelik mermileri bugün de aramaya ve toplamaya devam edeceklerini kaydetti.

Açinsk kenti yakınlarındaki bir depoda pazartesi günü bir patlama olmuş ve 13 kişi yaralanmış, bir kişi de hayatını kaybetmişti. Yangının söndürme çalışmaları yaklaşık bir gün sürmüştü. Acil durum ilan edilen bölgede 16 binden fazla kişi tahliye edilmişti. Yangının söndürülmesinin ardından bölge halkı evlerine dönmüştü. Depoda 142 ve 152 kalibrelik 40 bin adet mermi bulunabileceği belirtiliyor.