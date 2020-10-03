Tanya Kilitkayalı yarışmada rahatsızlandı

MasterChef Türkiye’de bireysel dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılardan Tanya Kilitkayalı rahatsız yaşadı. Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan Tanya, ‘Surf and Turf ‘ yemeğini yaparken kendini kötü hissetmeye başladı.

MasterChef Türkiye’ye katılan Tanya Kilitkayalı, kabuklu deniz ürünlerine alerjisi nedeniyle zor anlar yaşandı.

Mehmet Şef’in içinde karides de bulunan özel tarifi ‘Surf and Turf’ yemeğini yapmaya çalışan Tanya’nın alerji nedeniyle boğazı şişti ve midesi bulandı.

Şefler, Tanya’ya yarışmadan ayrılması için izin verdi. Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Tanya doktor eşliğinde stüdyo dışına alınırken bireysel dokunulmazlık oyununda tabağı değerlendirme dışı kaldı.

Mehmet Şef ise Tanya hakkında bilgi vererek, “Tanya’nın zaten bir rahatsızlığı var ve bu devam ediyor. Doktorumuz, Tanya’nın yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Fakat ciddi bir şeyi yok. Arka tarafta doktorumuzla birlikte. Tanya dokunulmazlık alamayacak” dedi.

Oyunun sonunda kazanan isim Sefa, oldu. Sefa böylece bireysel dokunulmazlığı alan isim oldu.