Fransa’da tencere ve tavalı protesto

Fransa’da korona virüs salgını nedeniyle iş yerleri kapatılan bar ve restoran sahipleri sokaklara dökülerek, tencere ve tavalı eylem yaptı.

Koronavirüs salgını Fransa’da etkisini arttırmaya devam ederken, bölgesel kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Hükümet, artan vakaların ardından bazı bölgelerde bar ve restoranları tamamen kapatırken, bazı bölgelerde ise saat kısıtlaması getirdi. Hükümetin aldığı kararlara tepki gösteren bar ve restoran sahipleri, ünlü Fransız Şef Philippe Etchebest’in çağrısı ile Paris, Marsilya ve Bordo’da eylem yaptı. Sokaklara dökülen işletme sahipleri, ellerinde tencere ve tavalar ile karara tepki gösterdi. Bazı bölgelerde ise eylemciler, sokaklara tencere, tabak ve yazar kasa fırlattılar.