Taner Can: Panikleyen müşterilerimiz için açıklama yapma gereği duyduk

Gönyeli’de bulunan Hand Voll Kuaför’den yapılan açıklamada bazı haber siteleri ve sosyal medya’da yapılan ” Gönyeli’de bir kuaför salonunda pozitif vaka” haberinin sonrası panikleyen müşterilerimiz için açıklama yapma gereği duyduk. Hand Voll Kuaför Direktörü Taner CAN Sosyal Medya’dan yaptığı açıklamada ” Her zaman olduğu gibi tüm hijyen önlemlerini aldığımız salonumuza gönül rahatlığı ile gelebilirsiniz dedi”