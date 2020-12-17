Çavuşoğlu: Kendimizi övmek için söylemiyorum ama ABD’nin Türkiye’ye ihtiyacı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD’nin, Türkiye ile ilgili aldığı yaptırım kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, söz konusu kararın hukuken de siyaseten de yanlış bir adım olduğunu söyledi.

Yaptırım kararının Türkiye’nin egemenlik haklarına bir saldırı olduğunu savunan Çavuşoğlu, “Uluslararası hukuku herkes bilir. ABD de bilir ama ‘Ben böyle istiyorum, böyle yapıyorum.’ olmaz. O zaman uluslararası düzen, özellikle de kurallara dayalı sistem zarar görür” diye konuştu.

Çavuşoğlu, yaptırım kararının bir müttefike karşı alınmasının da son derece yanlış olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin S-400 alımını CAATSA öncesi yaptığının altını çizdi.

“ABD isterse normalleşiriz”

Türkiye’nin ABD’nin yeni yönetiminden beklentilerine ilişkin bir soruya ise Çavuşoğlu, “Joe Biden’den beklentilerimizi sayın Biden da iyi biliyor. Çünkü ABD ile ilişkilerimizi olumsuz etkileyen konular Trump döneminde başlamadı. Obama döneminde başladı” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğu şunları kaydetti:

Suriye’de YPG/PKK’ya verilen destek Obama döneminde başladı. O dönemde biz bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüne karşı iş birliği yapmayın, bunun Suriye’ye ve bölgeye, biz dahil olumsuz etkileri olur, biz de ‘gereğini yaparız’ demiştik. Ama maalesef YPG/PKK ile iş birliğini tercih ettiler. Daha sonra attığımız adımlar da malum Trump döneminde, Barış Pınarı Harekatı dahil.

Biden’ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’yi ziyaret ettiğini de belirten Çavuşoğlu, “Bu darbeyi kim yaptı? Elebaşı kim? ABD’de yaşayan FETÖ. FETÖ konusundaki beklentilerimizi de Sayın Biden herkesten daha iyi biliyor. Diğer taraftan, ilişkilerimizi olumsuz etkileyen unsurlardan kurtulmak için diyaloğa hazır olduğumuzu da kendileri biliyor. O dönemde anlaşamasak bile iyi bir diyalog içinde çalıştık” dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kendisinin de Biden’ı iyi tanıdığını vurgulayarak, “Dışişleri Bakanlığına aday olarak gösterilen Antony Blinken’ı da şahsen iyi tanıyorum. Kendisi de Türkiye’yi iyi tanıyor. Sağlıklı bir şekilde çalışabileceğimiz bir arkadaş olarak görüyoruz” diye konuştu.

Biden döneminde Türkiye ve ABD ilişkilerinin nasıl olacağıyla ilgili gelen bir sorua ise Çavuşoğlu şu yanıtı verdi: