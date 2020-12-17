Bilim insanlarından aynı maskeyi uzun süre kullananlara kötü haber

Koronavirüs pandemisinin başından beri salgından korunmak için maske takmanın önemine dair birçok araştırma yapıldı.

Physics of Fluids’te salı günü yayımlanan yeni araştırmada, kullanılmış maskelerin filtreleme etkinliğinin ciddi ölçüde azaldığı gözlemlendi.

ABD’deki Massachusetts Lowell Üniversitesi ve Kaliforniya Baptist Üniversitesi’nden araştırmacıların katılımıyla hazırlanan çalışmada, kullanılmış maskelerin ufak damlacıkları yeterli şekilde filtreleyemediği tespit edildi.

Araştırmanın yazarlarından Jinxiang Xi, şunları söyledi:

Kullanılmış ya da yeni olsun, maske takmanın her koşulda daha güvenli olacağını düşünmek gayet doğal. Fakat çalışmamızın sonuçlarına göre, kullanılmış maskeler yalnızca 5 mikrometreden daha büyük damlacıkları filtrelemede başarılı olabiliyor. Öte yandan, 2,5 mikrometrelik parçacıklara karşı etkisiz kalıyor.

Araştırmacılar, bilgisayar modeli yardımıyla yaygınca kullanılan üç katlı cerrahi maskeleri ve havadaki damlacıkların maske üzerindeki hareketlerini inceledi.

Maske kullanılırken havadaki küçük damlacıkların maskenin tüm yüzeyine yayılmış şekilde bulunduğu gözlemlendi.

Ayrıca maskenin katmanlarının hava akışını önemli ölçüde etkilediği, her kullanımda etkisinin değiştiği belirtildi.

Bilgisayar modellemesine göre üç katmanlı yeni bir maske damlacıkların yüzde 65’ini filtreleyebiliyorken, kullanılmış maskelerde bu oran yüzde 25’e kadar düşebiliyor.

Araştırmacılara göre maskeler kullanıldıkça üç katmanlı yüzeyin şekli bozulup yıprandığı için filtreleme etkisi azalıyor.