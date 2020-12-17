Manavoğlu koalisyon hükümetinin belirli bir süre uyumlu hareket ettiğini ancak seçim sürecine girildiğinde işlerin karıştığını kaydetti

Meclis Genel Kurulu toplantısında hükümet programının görüşülmesi devam ediyor.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise, UBP ile kurdukları koalisyon hükümetinin belirli bir süre uyumlu hareket ettiğini ancak seçim sürecine girildiğinde işlerin karıştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Başbakanlıktan ayrılırken vekâlet vermeyi aklına getirmediğini, öte yandan Başbakanlık müsteşarlarının da bu konuda kendisini uyarmadığını söyleyen Manavoğlu, “40 yıldır ülkeyi yöneten ve her şeyi bildiğini söyleyen UBP”nin kendi başkanına vekâlet ver demediğini” söyledi, bu uyarının neden yapılmadığını sordu. Manavoğlu Başbakan Saner’e de Cumhurbaşkanı’na bu uyarıyı neden yapmadığı sorusunu yöneltti.

Ağustos’tan beri kurulmaya çalışılan azınlık hükümetinin 3’üncü denemede hem HP’den bazı vekiller hem de Koral Çağman “kandırılarak” kurulduğunu savunan Manavoğlu, YDP bir bakanlık almasına rağmen basındaki açıklamalarına bakılırsa Bakan Erhan Arıklı’ya 3 bakanlık verildiğinin görüldüğünü söyledi.

Manavoğlu, Arıklı’nın konuşmalarından kendisinin ekonomi, maliye, içişleri bakanlıklarının sorumlusu ve hükümet sözcüsü olduğunun görüldüğünü ileri sürdü.

Manavoğlu, Meclis nisabı ve Meclis çalışmaları konusunda bugün ders veren kişilerin daha önce HP tarafından sunulan içtüzük değişikliği önerisine komitede yeşil ışık vermediğini söyledi.

“Çeşitli yardım ve dokunuşlarla kurulan yeni hükümetimiz ve özene bezene hazırlandığı çok net olan bakanlar kurulumuzun mali kaynak ve 13’üncü maaş konularında sorun yaşayacağını düşünmezdim” diyen Manavoğlu, eğer kaynak bulunmazsa Maliye Bakanlığında bu ay ve sonrası için ciddi sıkıntının söz konusu olduğunu dile getirdi.

Kamu maliyesiyle ilgili rakamlara değinen Manavoğlu acilen 500 milyon TL kaynak bulunmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Şu ana kadar Türkiye’nin kamu maliyesi için Ziraat Bankasına 400 milyon TL gönderdiğini bunun 334 milyon TL’sinin bankada bloke durumda olduğunu kaydeden Manavoğlu bunun serbest bırakılması için ne yeni bir hükümete ne de bütçenin geçirilmesine ihtiyaç olduğunu bu rakamın 2020 protokolüne ait bir rakam olduğunu kaydetti.

Manavoğlu Merkez Bankası’ndan kar paylaşımından kalan para ile bu bloke olan paraya ulaşım sağlanırsa Aralık ayı için çözüm bulunabileceğini dile getirdi.

Bu hükümet programında Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun sonuçlandırdığı araştırma dosyaları ve diğer yolsuzluk dosyalarına dair hiçbir ibare bulunmadığını söyleyen Manavoğlu istihdamlarda fırsat eşitliği gözetilecek dendiğini ancak yasa yapılacak denmediğini belirtti.

Pandemi hastanesi yapıldığını ancak personel atanmadığını kaydeden Manavoğlu eğer altyapısı tamamsa pandemi bölümünün ilgili personelle birlikte pandemi hastanesine aktarılması gerektiğini söyledi.

15 Aralık- 15 Şubat döneminin gribal hastalıkların zirve yaptığı dönem olduğunu kaydeden Manavoğlu, test kapasitesinin düşürülmemesi ve ilk hastalar çıktığında o bölgelerdeki testleri artırmak gerektiğini söyledi.

Verilerin Sağlık Bakanlığı sayfalarına geç düştüğünü dile getiren Manavoğlu, yerel vaka sayısının içerisinde daha önce temaslı olup karantinada olan kaç kişi, halkın içinden tespit edilen kaç kişi gibi detayların ve bölgelerle ilgili bilgilerin verilmesini istedi. Manavoğlu bunun vatandaşın daha güvende hissetmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Manavoğlu, önümüzdeki dönemin ekonomik açıdan sıkıntılı geçeceğini ancak pandemi konusunda yüzüp yüzüp sonuna gelindiğini, eğer Mart ayına kadar herkes kendisini korursa ve devlet yetkilileri gerekeni yaparsa Mayıs’tan sonra ülkeyi güzel günler beklediğini düşündüğünü ifade etti.

Para konusunu Maliye Bakanının çözeceğine inanç belirten Manavoğlu, beyan edilen vergilerin toplanmasının önemine de işaret etti.